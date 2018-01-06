Уже две альтернативы станции биоочистки городских стоков предлагает ГКП «Костанай-Су»

На брифинге 5 января о них рассказал директор водоснабжающей организации Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. Накануне методы очистки канализационных вод были представлены членам технического совета, который действует при управлении энергетики и ЖКХ.

Сейчас городские сточные воды сбрасываются в испаритель-накопитель фактически напрямую. Единственные сооружения, которые можно назвать очистными, это земляные отстойники, куда попадают стоки до сброса в накопитель.

- При этом экологический мониторинг, который ведется постоянно, показывает, что стоки, которые там очищаются естественным путем, ущерба природе не наносят, - сказал на брифинге Файзулаев, - в Костанае нет таких источников загрязнений, как большие промышленные предприятия. Идет сброс обычных хозяйственно-бытовых стоков. Делаются замеры и перед поступлением их в накопитель после отстаивания, и там тоже по показателям ПДС – предельно допустимых сбросов у нас, как правило, все в норме. Бывают небольшие превышения, но редко, они носят сезонный характер.

Тем не менее, по словам директора ГКП, природоохранное законодательство требует, чтобы риски возможного загрязнения были минимальны. А это означает доочистку стоков перед сбросом в природу.

В большинстве городов Костанайской области, а также в нескольких райцентрах для этого существуют станции биологической очистки. Необходимость строительства такой для Костаная не оспаривалась буквально до 2017-го года. Этот пункт даже был включен в республиканский реестр первоочередных экологических проблем региона. Но в прошлом году водоснабжающая организации принялась искать альтернативу дорогостоящему проекту. Один из вариантов – очистка стоков реагентами, которые вносятся на главной канализационной насосной станции и начинают работать со стоками еще во время их движения по коллектору, а затем в отстойниках.

- Мы сотрудничаем с российским ООО «Сибресурс», которое производит реагенты. В течение года мы опробовали их несколько, чтобы понять, какой именно больше всего подходит, исходя из состава сточных вод, - пояснил на брифинге Файзулаев, - есть неплохие результаты.

Еще один вариант – обустройство биопруда. О нем на техсовете докладывали представители Национального технического университета имени Сатпаева. Если очень упрощенно, то в таких прудах очистка производится за счет деятельности биоценоза: в первую очередь, водорослей и высших водных растений – камыша, аира – которые высаживаются по всей площади пруда, формируя корненасыщенный слой почвы. После такой очистки стоки поступают в накопитель-испаритель.

Как сообщил Еркебулан Файзулаев, оба метода будут прорабатываться, ученые из университета имени Сатпаева проведут необходимые исследования, опыты в Костанае. Вся информация будет представлена местной исполнительной власти, природоохранным ведомствам.

Необходимый этап – получение экологического заключения. На предприятии рассчитывают, что до конца 2018-го года решение о том, какой метод очистки использовать, в Костанае будет принято.