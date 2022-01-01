На первый турнир серии Major по Counter-Strike 2 попали только трое казахов. Рекорд по представителям Казахстана был на ELEAGUE Major Boston — тогда выступили восемь граждан РК.

Рассказываем, кто прошёл на PGL Major Copenhagen, а кто по каким-либо причинам остался дома.

Кто представляет Казахстан на датском мейджоре

На соревнование попали тренер команды Virtus.pro Дастан dastan Акбаев, игрок Cloud9 Абай HObbit Хасенов и снайпер AMKAL Кайсар ICY Файзнуров:

dastan руководит «медведями» с 2019 года. Под его менторством Virtus.pro выиграли десятки турниров, особенно выделяются Flashpoint 2, cs_summit 7 и IEM Ria Major. На пути к датскому мейджору организация сначала прошла через закрытые квалификации, а затем вынесла всех на отборочных. Для Дастана PGL Major Copenhagen станет седьмым мейджором в тренерской карьере;

руководит «медведями» с 2019 года. Под его менторством Virtus.pro выиграли десятки турниров, особенно выделяются Flashpoint 2, cs_summit 7 и IEM Ria Major. На пути к датскому мейджору организация сначала прошла через закрытые квалификации, а затем вынесла всех на отборочных. Для Дастана PGL Major Copenhagen станет седьмым мейджором в тренерской карьере; HObbit — один из самых титулованных казахов. На его счету 11 трофеев крупных чемпионатов, в том числе победный PGL Krakow Major 2017. Плюс он рекордсмен по посещённым мейджорам среди граждан РК. Турнир в Копенгагене будет девятым в карьере Хасенова. Как и Virtus.pro, Cloud9 пробивались на соревнование в два этапа и на обоих громили соперников;

— один из самых титулованных казахов. На его счету 11 трофеев крупных чемпионатов, в том числе победный PGL Krakow Major 2017. Плюс он рекордсмен по посещённым мейджорам среди граждан РК. Турнир в Копенгагене будет девятым в карьере Хасенова. Как и Virtus.pro, Cloud9 пробивались на соревнование в два этапа и на обоих громили соперников; ICY — потенциальная звезда из Казахстана. В декабре 2023-го перешёл в AMKAL и сразу ворвался на про-сцену. Вместе с командой он попал на мейджор, в решающем матче обыграв 9Pandas (2:1). Датский турнир — первый для 18-летнего Кайсара.

За всеми тремя легко следить на Twitch, YouTube и других площадках. Турнир продлится до 31 марта, и любители ставок могут заключать пари на команды. Лучше всего ставить с помощью промокода 1xBet, ведь он сулит множество разных плюшек — подробнее читайте на Legalbet.kz.

Кто остался за бортом PGL Major Copenhagen

Сразу восемь казахов пролетели мимо первого мейджора по CS2:

mou , ice , kade 0 и dukefissura из команды xGOD не пробились даже в закрытые квалификации — проиграли во всех открытых. Qikert и его PARIVISION постигла такая же участь;

, , и из команды xGOD не пробились даже в закрытые квалификации — проиграли во всех открытых. и его PARIVISION постигла такая же участь; Lack 1 остановился на закрытых квалификациях. Его Aurora была укатана в трёх играх подряд;

остановился на закрытых квалификациях. Его Aurora была укатана в трёх играх подряд; neaLaN и buster вообще не бегали ни в одной квалификации. Первый с сентября 2023 года сидит без команды, а второй — среди запасных в Cloud9.

Лицензия №22020324 от 2 ноября 2022 года, выданной ГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан".

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