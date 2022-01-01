По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 56 новорожденных: 29 девочек и 27 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Агата, Ксения, Анель, Анна-Мария, Аида, Есения, Жан, Мадияр, Елизар, Хақназар, Эльдар, Санжар, Арслан. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 36 лет;

- умерли 42 человека: 20 женщин и 22 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 405 вызовов, из них 1 644 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 459;

- поступили 16 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 14 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 633 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 353 человека, из них поместили 305: 272 мужчины и 33 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 297 человек, 225 из них стали донорами.