Живу в Костанае, за коммуналку давно плачу через Kaspi, но есть несколько позиций, из-за которых приходится идти в кассы ЕРЦ. Например, моего ПКСК нет в «каспийском» перечне, нет и фирмы домофонной. И всегда из-за этого приходится искать терминал, чтобы снять наличные. Это неудобно, а картой в кассе расплатиться нельзя. Кассир говорит, что принимает оплату только наличными. Разве это не нарушение? Вроде бы закон требует, чтобы возможность расплатиться электронно была предоставлена всем и везде. Но исключения - на каждом шагу.

Недавно знакомая поверяла электрический счетчик. На ул. Курганской, 8 ей вручили бумажку, на которой было написано, что за установку поверенного счетчика надо будет заплатить 2 500 тенге «наличными без сдачи».

Galina, пользователь сайта

Комментарий

- Конечно, речь идет о нарушениях, - комментирует главный специалист управления государственных доходов г. Костаная Жанна ТУРГАНОВА. - Если вам в кассе ЕРЦ впрямую отказывают, делайте видео, отправляйте на Wipon cashback, называя адрес кассы. Этого достаточно, чтобы сотрудники налогового органа вышли на проверку. Приложение бесплатное, с помощью его граждане сообщают о фактах невыдачи фискальных чеков и отказах в приеме мобильных платежей. Если не умеете или нет возможности воспользоваться приложением, тогда обращайтесь в управление с жалобой на бумажном носителе.