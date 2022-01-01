Куда пойти с 25 апреля по 1 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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27 апреля,
12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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28 апреля,
12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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25 апреля,
10.00, 14.00
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«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
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27 апреля,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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28 апреля,
18.30
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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27 апреля,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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27 апреля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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28 апреля,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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28 апреля,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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26 апреля
15.00
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«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
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В течение месяца
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«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
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27 апреля,
20.00
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Виктория Складчикова. Большой сольный стендап-концерт
Спортафишка
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Женис»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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27 апреля, 14.00
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Баскетбол. Национальная лига. Плей-офф, 1/2 финала. «Тобол» - «Барсы Атырау»
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Костанай, СРК «Костанай», ул. Герасимова, 1
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30 апреля, 19.00
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