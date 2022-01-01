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Куда пойти с 25 апреля по 1 мая

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

27 апреля,

12.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

 

28 апреля,

12.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25 апреля,

10.00, 14.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

 

27 апреля,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

28 апреля,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

27 апреля,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

27 апреля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

 

28 апреля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

28 апреля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

 

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

26 апреля

15.00

«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

27 апреля,

20.00

Виктория Складчикова. Большой сольный стендап-концерт

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Женис»

Костанай, «Тобыл Арена»

27 апреля, 14.00

Баскетбол. Национальная лига. Плей-офф, 1/2 финала. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай», ул. Герасимова, 1

30 апреля, 19.00
1 мая, 18.00    