Нужен помощник прабабушке
- Моя прабабушка 1925 г. р., не может ходить, за ней ухаживают мои бабушка и дедушка и в силу возраста не могут обеспечить должный уход. Им трудно поднимать и усаживать прабабушку на унитаз. Попросили помощи у совета ветеранов, но требуется оформление инвалидности в поликлинике. Однако прабабушка не может ходить. Как нам получить социального работника от государства?
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Комментарий
На вопрос отвечает заведующая сектором отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Эльмира ШАХАМАНОВА:
- Социальный работник полагается только в том случае, если у детей пожилого человека нетрудоспособный возраст или они не находятся в городе его проживания. Алгоритм получения социального работника следующий:
1. Сообщить сектору отдела опеки и оказания специальных социальных услуг (тел. 50-06-79) адрес проживания пожилого родственника. На этот адрес направят работника для оценки того, положен ли человеку социальный работник для ухода.
2. Сделать пожилому родственнику ЭЦП в ЦОНе. Если он не может передвигаться в силу проблем со здоровьем, сотрудники ЦОНа прибудут к нему домой.
3. Пожилой человек должен пройти медосмотр. Он нужен, чтобы в будущем социальный работник знал о противопоказаниях вашего родственника. Медперсонал может провести обследование на дому.
После выполнения этих шагов пожилому человеку назначат социального работника.
Руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА также пояснила «НГ»:
- В случае обратившихся в редакцию людей речь идет скорее о сиделке, чем о соцработнике. Это разные сотрудники: соцработник приходит 2 раза в неделю по 2 часа и оказывает специальные медицинские, юридические услуги, а сиделка находится с человеком круглосуточно. Государство такую услугу не предоставляет. Можно поместить пожилого человека в государственный дом ветеранов. Порядок оформления - тот же, что для соцработника. Но есть одно отличие - родственники не должны проживать на территории Казахстана.
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