Летом и осенью прошлого года дорогу, соединяющую ст. Магнай и с. Жамбыл, разбили грузовики. Теперь там ямы и грязь, скапливается вода. Акима района который год просим привести в порядок, а летом даже автогрейдер не отправляют на профилирование! Достаточно просто выровнять ямы и колеи, чтобы вода стекала на обочину, а не накапливалась на дороге. Я обращался с этим вопросом к акиму района и к руководителю отдела ЖКХ, но проблема так и не была решена. Подрядчик зимой дорогу не чистил, так как не хотел бить технику. Недавно руководитель отдела ЖКХ на сходе с жителями сказал, что во время очистки дороги от снега все бюджетные средства, выделенные на ремонт дороги, были потрачены. Вопрос: будут ли грейдировать дорогу и когда?

Сийткан АБИШЕВ, с. Жамбыл, Карабалыкский р-н

Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Карабалыкского района Данияр АЛМАТОВ:

- На этом участке автодороги (районного значения) в прошлом году в рамках весенне-летне-осеннего содержания подрядчиком неоднократно проводилась профилировка (грейдирование) дорожного полотна, а зимой расчистка автодороги, обеспечен ежедневный проезд от с. Жамбыл до райцентра. При наступлении благоприятных погодных условий в текущем году также будет проведена профилировка.

Все работы по среднему ремонту автодорог районного значения проводятся согласно утвержденному плану. В первую очередь в него были включены перспективные села с наибольшей численностью населения (свыше 100 человек). Проведение среднего ремонта, а также подсыпка указанной автодороги на 2024-2025 год не запланированы.