Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 40 - кот Арчи и его хозяйка Акжан БЕКМАГАМБЕТОВА.

Вот таким красавцем стал Арчи / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Очередное хорошее письмо - о том, как в доме, где уже есть кошка, приютили бездомыша, написала Акжан Бекмагамбетова.

- Это наш любимчик Арчи. Его история началась с того, что в прошлом году на остановке возле дома № 137 по ул. Дощанова были выброшены в коробке двое котят. Один из них сам выбрался из той самой коробки и через дворы пришел к нашему дому 133 «А». В один из дней я приехала с работы и, подходя к подъезду, увидела маленького кроху, которого дети таскали туда-сюда…

Аделия сразу полюбила малыша / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Я сама являюсь волонтером, но в тот момент прошла мимо, так как котенку вроде бы ничего не угрожало. Но, придя домой, не находила себе места, моя волонтерская душа не давала покоя. Спустилась во двор с твердой решимостью забрать кроху домой, но было поздно - котенка нигде не было… Я очень сильно переживала, не могла уснуть в ту ночь… Но утром, выйдя на работу, услышала мяуканье котенка. Сначала подумала, что мне кажется, но, спустившись на 3-й этаж, увидела его! Котенка запустили в подъезд, видимо, ночью.

Прогресс роста за первый месяц / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Я так обрадовалась, что даже расплакалась. Принесла его домой, но дома у нас царствовала Мася - трехцветная взрослая стерилизованная кошка. Она просто накинулась на малыша, я побоялась оставлять их наедине на целый день. Пришлось его забрать с собой. По дороге он свернулся в клубок и все время спал. Думала, что найду ему семью. Приехав на работу, занялась этим вопросом. Но никто не хотел его брать. Котенок целый день пробыл со мной. А вечером на семейном совете мы решили оставить его себе. Моя дочь Аделия влюбилась в него с первого взгляда и уже не желала расставаться с пушистиком. Конечно, мы сделали все, что необходимо, если берешь животное с улицы: поехали сразу же в клинику, ему прочистили ушки, дали препараты от блох и глистов, искупали его. Мы дали ему имя Арчи.

Он немножко хулиган, сразу видно по глазам / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Так выглядит ухоженный, счастливый питомец / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

И началась наша веселая жизнь. Мася поначалу не принимала котенка, но Арчи был настроен серьезно, да и характер у него оказался твердый. Примерно спустя две недели они подружились, животные часто лучше людей умеют находить общий язык.

Арчи все интересно, а новогодняя елка - особенно / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Очень обидно, что когда-то этих маленьких котят бросили на произвол судьбы! Нашему Арчи повезло, он нашел дом, вырос красивым, ухоженным, счастливым питомцем.

Арчи и Мася - теперь друзья / Фото Акжан БЕКМАГАМБЕТОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 40 кота Арчи и его хозяйку Акжан Бекмагамбетову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 27 апреля, до 11.00 воскресенья, 28 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 25 апреля, до 10.00 понедельника, 29 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 39 кошачьей банды Ларисы и Геннадия Демченко поступил 831 голос и 4 купона.