Будет ли дорога к Нагорному?
Возле села Нагорное в районе Б. Майлина грейдер смыло водой. Из грейдера несколько лет не делают асфальтированную дорогу для транспортных средств, из-за чего в село не могут добраться машины скорой медицинской помощи, пожарные машины и т. д. Когда восстановят грейдер и планируют ли сделать асфальтированную дорогу для транспортных средств на основе грейдера?
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На вопрос отвечает руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Беимбета Майлина» Сагындык КАБЕНОВ:
- Грейдер восстановлен. Отдел ЖКХ подал бюджетную заявку в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» на щебенение указанной дороги на общую сумму 228 379,2 млн тенге. Асфальтирование дороги не запланировано.
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