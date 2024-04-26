О свалке во дворе дома № 187 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Марьям САХАТОВА.

- Хорошая детская площадка, много детей... и эти завалы в двух шагах, - рассказала она. - Просто гора коробок, пакетов, всякой дряни, которая выше контейнеров. Неприятно и стыдно перед детьми.

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу из пакетов, картона и остатков еды, которая «смотрит» на детскую площадку.

Ул. Баймагамбетова, 187. Свалка уже выше контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 87 по ул. Толстого с одной стороны забора полностью убрали, с другой еще лежат ветки и черные мешки с мусором.

Ул. Толстого, 87. Свалку полностью убрали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…но с другой стороны забора мусор остался / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Акция «Оденем «голые» трубы» уходит в отпуск до октября в связи с окончанием отопительного сезона. Мы проверили теплотрассу за домом по ул. Баймагамбетова, 169, о которой писали две недели назад. Еще не изолировали. Как сообщили в КТЭК, ее капитально отремонтируют летом за счет бюджета.

Ул. Баймагамбетова, 169. Эту теплотрассу капитально отремонтируют летом, сообщили в КТЭК / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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