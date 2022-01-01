«Снабжен нужными наставлениями...»
Наталья ЗДОРОВЕЦ, архивист-историк, фото облгосархива
Как в наших краях начиналось оказание медицинской помощи
Приемный покой врачебного участка Тургайской области
Эта помощь может быть стационарной, поликлинической, плановой, экстренной и скорой. Посмотрим в архивных документах, как все начиналось в Костанайской области.
Амбулатория на дому
Последствия ранней и суровой зимы, застигшей врасплох поселенцев во вновь заводимом городе на урочище Кустанай в 1882 году, сказывалось на их здоровье, рапортовал николаевский уездный начальник А. Сипайлов военному губернатору Тургайской области А. П. Константиновичу: «62 души поселенцев, претерпевающих голод, не имеющих ни собственного хлеба, ни денег на покупку такового, лишенных средств на приобретение дров на отопление своих жилищ, порождали болезни, названные в сведениях, доставленных старостой, горячкой. Сами больные жаловались на боль головы, другие - на болезнь живота. Число больных в январе было 19, из которых умерло 2 человека. При осмотре всех больных приехавшим николаевским уездным врачом Флеровым в поселении остался уездный фельдшер Подольский, к которому должны обращаться за медицинским пособием как нынешние, так и вновь заболевающие, для чего фельдшер снабжен нужными наставлениями и медикаментами».
Сестры земской больницы. 1913 г.
А вот что пишет уездный врач П. Лапшин об итогах проверки санитарного состояния города Новониколаевска в 1884 году: «Осмотрев находящихся в городе 43 больных, самое большое число приходилось на долю хронического страдания легких, затем следовал ревматизм, ломота, страдание слизистой оболочки глаз, зева и других наружных хронических болезней. Из вышеизложенного видно, что особых заболеваний, зависящих от каких бы то ни было местных причин в настоящее время в Новониколаевске не существует». К тому времени в городе проживало около 5 000 жителей, процент заболеваний посчитали незначительным.
Сестринский пост
Из медицинского отчета того же уездного врача Лапшина за 1886 год: «Что касается поселян, обосновавшихся в Кустанае, то из сведений по поцерковным книгам видно, что родившихся было 834 души, а умерших - 514 человек. Общее число больных, пользовавшихся врачебной помощью, было 612 человек, из них 271 человек принадлежит к киргизскому сословию, остальные были поселенцы. Все больные, за неимением пока правильно организованной лечебницы, пользовались амбулаторией, устроенной у врачей на дому. Из числа больных, пользовавшихся амбулаторией, первое место занимают болезни двигательных органов, затем - желудочно-кишечные, кашель, лихорадки и ревматические страдания».
К причинам заболеваний относили как местные климатические условия, так равно и бедность большей части населения, живущих частью в сырых и тесных землянках, частью в крайне плохо устроенных домах, что особенно опасно при быстрых колебаниях температуры.
Медицинская служба в Николаевском уезде была организована крайне недостаточно, медчастью всего уезда и поселения, состоящих из 112 000 душ, заведовал один уездный врач и при нем один фельдшер. Так что при их разъездах по судебно-медицинским делам по уезду поселение оставалось без всякой помощи.
Больничные корпусы
Больниц в самой Тургайской области еще не было. Работали 4 военных лазарета, в которых, кроме нижних чинов местных гарнизонов, могли пользоваться за установленную плату и частные лица. На содержание и лечение в этих лазаретах бедных киргиз была сумма, образованная из 10 копеек кибиточного сбора, кроме того областное правление имело особые средства, не превышающие однако 200 рублей в год. Местом приема амбулаторных больных служил приемный покой в Кустанае, который находился в «заведовании городового врача». В нем помещались и стационарные больные. Кроме того, прием вели врачи на своих квартирах.
Наш первый врач
9 сентября 1887 года новый губернатор Тургайской области Проценко обратился с прошением в департамент медицины Министерства внутренних дел о разрешении иметь в Кустанае врача с правами государственной службы.
Наша область дала стране первого дипломированного врача-казаха Мухаметжана Карабаева, родившегося в Кустанайском уезде в 1858 году. Преодолевая нужду, он в 1887 году окончил медицинский факультет Казанского университета. Начав врачебную практику в Оренбурге, вскоре вернулся в Кустанай. На борьбу с грозными эпидемиями судьба отправляла его в Иргиз, Якутию, по Кустанайскому уезду - везде он был верен клятве Гиппократа, отдавая всего себя в борьбе за здоровье и санитарное просвещение своих соотечественников.
В 1890 году Карабаев принял в Кустанайской лечебнице 737 больных, многие из которых добирались к популярному врачу за десятки и сотни верст. Врачевал своих земляков до 1927 года, а в 1928 году умер. Последние годы своей деятельности заведовал больницей в Боровском.
Аптеки, больницы...
Здание больницы. Кустанай, 1913 г.
В 1885 году в Кустанае открылась частная аптека Вдовина, переименованная властью Советов в 1919 году в 1-ю Советскую. Дело оспопрививания в Николаевском уезде вследствие предрассудков большинства кочевого населения подвигалось медленно. Вспышки эпидемий, в том числе холеры, уносили сотни и тысячи жизней. Если судить по отчету генерал-губернатора, то в 1892 году в Тургайской области (в нее входили 4 уезда: Николаевский (Кустанайский), Актюбинский, Иргизский и Тургайский) больных было 3 796 человек. Отсутствие медиков и больниц не вызывает особого доверия к этой цифре, число обращений за медицинской помощью, естественно, было ограниченным. Но статистика 19-го века заставляет задуматься: некоторые заболевания тогда регистрировались в обязательном порядке. Вот показатели: за год опухолей всех видов было зафиксировано 23, болезней сердца и сосудов - 10, на испытании в домах умалишенных - 2, алкоголиков - тоже 2.
Обзор Тургайской области за 1899 год информирует о том, что первая в регионе больница гражданского ведомства уже отстраивается в Кустанае. Область управлялась губернатором из Оренбурга. После революции 1905 года пошла еще более мощная волна переселения. К 1910 году население Кустанайского уезда превысило 300 тыс. человек, половину из них составляли выходцы из российских и украинских губерний. А в городе тем временем прогрессировали болезни острозаразного характера: оспа, корь, скарлатина, коклюш, грипп, дифтерит, тиф брюшной.
Больничные корпусы
Больница на 20 коек была построена в 1913 году. Этот год и принято считать годом образования нашей областной больницы. Состояла из двух зданий (одно- и двухэтажного) и хозяйственных построек по ул. Томской (ныне ул. Победы). Содержалась на средства города. В больнице изначально работали 1 врач, 6 фельдшеров, 1 акушерка и 7 сестер милосердия. Позже штат пополнили: врач А. П. Маколинский, лекпомы В. П. Голубчанский, А. Л. Гирш, акушерка М. А. Уфимцева, медсестры М. В. Ледовская, А. М. Медведева, П. В. Фоганова. После революции больница стала именоваться 1-й Советской (хирургической), была доведена до 25 коек плюс 10 коек родильного отделения.
Сандружинницы Хлюнева и Трутникова. Кустанай, 1929 г.
Еще в городе действовала губернская центральная амбулатория, в которой вели прием по специальностям хирург, терапевт, гинеколог, лор и дерматолог-венеролог. Работали специально прикрепленные к ней два врача: один исключительно для обслуживания застрахованных, другой - незастрахованных. Для выполнения назначений врача были три фельдшера, акушерка и медсестра. При центральной амбулатории работали врачебно-контрольная комиссия и врачебная экспертиза с участием 3 врачей, курортная комиссия. Имелась аптека со штатом 5 человек для отпуска бесплатных медикаментов. Пропускная способность амбулатории в месяц в среднем - 1 800 человек.
В 1919 году деятельность уездного отдела здравоохранения началась с муниципализации всех частных аптек. Все медикаменты были переданы в ведение фармацевтического отдела. В уезде свирепствовала эпидемия тифа. Больных, 60-70 поступавших в день, негде было размещать, за неимением коек они лежали прямо на полу. Временно закрывались школы. Учителя и учащиеся привлекались для сбора белья для больниц. Гражданам, учреждениям и предприятиям вменялось в обязанность сдавать в отдел здравоохранения «имеющиеся без употребления кровати».
Персонал областной больницы. 1930-е годы
В 1920 году Кустанайский уезд имел в своем составе: 1-ю Советскую больницу, 2-ю Советскую, эпидемическую, детскую, Семиозерную, Боровскую, Валерьяновскую, Львовскую больницы и 37 фельдшерских пунктов. С приобретением дезинфекционных камер наметился спад эпидемии. Важное значение для трудящихся имел факт бесплатного оказания медицинской помощи, провозглашенный советской властью. В одном из докладов о проблемах местного здравоохранения говорилось: «Скорая помощь организована очень плохо, часто наблюдаются случаи, когда эта помощь оказывается несвоевременно или совсем не выезжает. По существу одной машины скорой помощи на весь город совершенно недостаточно».
Продолжение следует
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