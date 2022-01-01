Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами

По данным ассоциации строителей, аукционные спекуляции касались участков 2-й очереди мкр-н Юбилейный / Фото из архива «НГ»

Как они себя проявляют, рассказывали 5 марта в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное, законодательство это позволяет.

- Приведу пример таких действий, - сказала исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - объявляются торги в форме аукциона, реализуются три лота - права аренды на земельные участки. В числе участников - ТОО «БК-Строй», разработавшее на собственные деньги ПДП микрорайона, где располагаются участки, и безусловно, заинтересованное в приобретении. В торгах участвует еще 7 лиц. В итоге цены на участки были подняты до 60 млн тенге, 260 млн тенге, 512 млн тенге. По лоту, выигранному ТОО «БК-Строй», сделка состоялась, полная стоимость была уплачена. А два других победителя, подписав протоколы электронных торгов, от завершения сделок купли-продажи отказались. Торги были организованы повторно. Опять же, цены на них изрядно поднялись. И как и в первом случае победители отказались платить. То есть они работают на повышение цены, а затем победитель отходит в сторону. Отказывается от завершения сделки, а затем предлагает ТОО «БК-Строй» выкупить право аренды, например, не за 16 млн тенге, которые были итоговой ценой аукциона, а уже за 25 миллионов.

Правила организации и проведения торгов (аукционов) все это позволяют. По словам Викуловой, налицо факт того, что участники аукциона не имели и не имеют намерения приобретать участки и осуществлять на них строительство. Цель одна - перепродажа. Но никакого нарушения законодательства прокуратура в этих действиях не усматривает.

- И рискуют эти участники, в соответствии с пунктом 25 названных правил, только невозвратом гарантийного взноса, уплаченного перед аукционом, - отметила директор ассоциации, - но это несущественная сумма. А другой ответственности у них нет.

Проблема, по данным ассоциации, является системной, характерна для всей страны. Недобросовестность одних участников торгов вынуждает других приобретать земельные участки или право аренды на них по завышенной цене, что, в конце концов, сказывается на цене готового коммерческого жилья.

Что предлагают костанайцы? Внести в правила организации аукционов нормы, ужесточающие ответственность для недобросовестных участников торгов.

- При подписании акта об отмене результатов торгов победителем предоставляется обоснование отказа от подписания протокола, - сказала Ирина Викулова, - в случае отсутствия уважительных причин для отказа организатор торгов взыскивает с такого победителя в судебном прядке в доход соответствующего бюджета штраф в размере 30% от цены продажи права аренды земельного участка или цены участка. Отсутствие у победителя заявленных на аукционе денежных средств является безусловным основанием для взыскания в судебном порядке установленного штрафа.

Говоря о том, что это стало бы справедливым дополнением в правила, директор ассоциации строителей упомянула «обычаи делового оборота, которые говорят о том, что, если предприниматель публично подтвердил стоимость того или иного имущества, он должен в дальнейшем исполнить свои обязательства».

У костанайских строителей есть еще одно предложение, которое тоже касается внесения изменений в действующее законодательство.

- Мы понимаем, что быстро это не произойдет, но проблема того стоит, поэтому надо начинать ее решать, - выразила мнение участников ассоциации Викулова.

Сегодня застройщики, действуя в соответствии с зонированием, указанным в генеральных планах населенных пунктов, выкупают земельные участки у собственников. Соответственно, должно меняться целевое назначение участков. Ст. 9 Земельного кодекса РК требует, чтобы застройщик при этом выплатил в доход бюджета сумму, равную кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка. Размер выплаты значительный. Ирина Викулова привела пример. При изменении целевого назначения участка площадью 1 га нужно заплатить в доход бюджета более 15 млн тенге.

- Эти затраты, безусловно, отражаются потом на рыночной стоимости квадратного метра в сдаваемых многоквартирных домах, - подчеркнула докладчик.

Строители расценивают эти затраты для себя как дополнительные. Ассоциация просит палату предпринимателей инициировать внесение изменений в п. 5 ст. 9 Земельного кодекса РК. А именно по-другому рассчитывать сумму выплаты в бюджет. Костанайцы предлагают определять сумму выплат в доход бюджета с учетом затрат на выкуп земельного участка у первичного или вторичного собственника. Конечная сумма должна составлять 10% от кадастровой стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством РК для изменения его целевого назначения.