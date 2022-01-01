По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 28 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрированы 77 новорожденных: 38 девочек и 39 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Давид, Эмир, Нуралi, Имран, Мирас, Самир, Азалия, Мелания, Жасмин, Алиса, Саира, Арина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 42 года;

- умерли 56 человек: 26 женщин и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 421 вызов, из них 1 643 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 390;

- поступили 13 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 20 человек, из них 19 доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 521 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 329 человек, из них поместили 268: 247 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за прошедшую неделю в областной центр крови обратились 370 человек, 273 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- выявлено 1 938 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.