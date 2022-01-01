Акиму Костанайской области Аксакалову К. И.

14 июля 2023 года ТОО «Костанайская железнодорожная больница» направила обращение в акимат Костаная по вопросу восстановления движения общественного автотранспорта по ул. Майлина, на участке между ул. Победы и пр. Назарбаева.

В больнице функционирует поликлиника с прикрепленным населением 4 350 человек, имеются отделения терапевтического и неврологического направления, центр амбулаторной хирургии. Поликлиника оказывает услуги терапевта, хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, врача общей практики, психолога, психиатра, дерматовенеролога, уролога. Диагностические обследования: УЗИ-диагностика, флюорография, ФГДС, суточное мониторирование: ЭКГ и холтеровское, ЭКГ, спирография, реоэнцефалография, лаборатория, медкомиссии. Оздоровительные услуги: физиокабинет, массаж, водолечебница, подводное вытяжение, скипидарные ванны, барокамера.

Основным потоком являются пациенты в возрасте от 40 до 70 лет, которые пользуются общественным транспортом.

2 августа 2023 года отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная предоставил ответ о том, что схемы маршрутов утверждены и в ближайшее время их изменение не планируется.

Просим вас в целях доступности для жителей города Костаная и Костанайской области рассмотреть возможность перенесения остановки «Орбита» с ул. Дзержинского на остановку «Железнодорожная больница» по ул. Майлина или внести остановку в маршруты автобусов № 8, № 38, № 11.

Асхат УСПАНОВ, директор ТОО «Костанайская железнодорожная больница