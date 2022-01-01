В пятницу, 1 марта, хотели с женой после работы положить цветочки к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы, а нам не дали. Два сотрудника полиции дежурят и еще данные наши записали. Что за распоряжение они выполняют? И какие основания для таких действий?

Сергей БУГАКОВ, Костанай

От редакции

«НГ» отправило этот вопрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

- Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на улице и в общественных местах. В выходные и праздничные дни увеличивается плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан, - сообщили в ведомстве.

«НГ» уточнила: в чем была необходимость проверки документов и фиксирования данных горожан, которые хотели пройти к памятнику.

- Это весь наш комментарий, - лаконично ответила пресс-служба ДП.

Напомним, что в феврале костанайцы возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий дважды: после гибели в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального и в годовщину начала военных действий российских войск на Украине. Препятствий со стороны правоохранительных органов эти действия не вызывали, хотя происходило это также в выходные дни.