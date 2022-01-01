Не узбекские панели, а костанайский кирпич используют при их отделке

Национальный проект по возведению в РК современных образовательных учреждений подходит к стадии строительно-монтажных работ. Одно из поручений руководства страны - обеспечить максимальное участие в деле отечественного бизнеса. Какова ситуация в Костанайской области?

Школу на 1 200 мест построят в микрорайоне Береке Костаная, стройплощадку начали планировать еще летом 2023 года / Фото из архива «НГ»

ПСД - до конца марта

В этом году должно начаться строительство на 6 площадках? Земельные участки под них уже были выделены, на некоторых проведены планировочные работы.

- В 2023 году нами заключены EPC-контракты на следующие объекты: школа на 1 200 мест в микрорайоне Береке в Костанае, на 900 мест в мкр-н Аэропорт, на 900 мест в Заречном Костанайского района, на 300 мест в Аркалыке и Кушмуруне, на 900 мест в Рудном, - перечислил региональный представитель АО «Samruk-Kazyna Construction» Талгат РАМАЗАНОВ 5 марта на заседании в палате предпринимателей.

АО в ноябре 2022 года получило функции дирекции национального проекта «Комфортная школа» по строительству в стране 401 образовательного учреждения, которые должны быть реально комфортными, соответствовать за счет оснащения учебных кабинетов и лабораторий высоким обучающим стандартам, а также требованиям безопасности. Упомянутые Рамазановым EPC-контракты (Engineering, Procurement, Construction) заключаются на проектирование, поставку оборудования и строительство.

- В рамках этих контрактов компании сейчас осуществляют разработку проектно-сметной документации, - сказал представитель АО «Samruk-Kazyna Construction».

ПСД по школе в Заречном на 900 мест станет основной, этот проект затем будет «привязан» к земельным участкам в мкр-н Аэропорт в Костанае и в Рудном, где возведут школы такого же масштаба. Документация находится на государственной экспертизе, мотивированные замечания по ней получены, их отработали, ждут положительного заключения к 15 марта. Заключения по ПСД для остальных трех объектов планируют получить до конца марта.

Нужна конкретика

Готовая проектно-сметная документация важна не только для строителей. Для комфортных школ, например, мебель планируют изготовить стопроцентно на казахстанских предприятиях.

- Поэтому нам быстрее нужна конкретная информация, перечни и параметры того, чего от нас хотят, - сказал на встрече директор ТОО «Мебель парк», представитель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Александр ОДЕГОВ, - пока то, что я прочитал - довольно размыто. Мы же четко должны понимать, что требуется заказчику. Наша работа тоже ведь не быстро делается. Нам нужно, например, материалы согласовать. Может, то, чего от нас запросят, мы не сможем сразу сделать. А перевооружиться в последний момент, изменить технологии с ходу не сможем. Нужен просто прямой диалог с заказчиком на основе готовой проектно-сметной документации.

Кстати, планируется, что этот мегапроект даст возможность заработать, а также развить свое производство множеству субъектов бизнеса. Идея - создание для этого региональных консорциумов, в которых могут участвовать и малые, и даже микропредприятия. Консорциум, напомним, - это временный равноправный добровольный союз участников, которые кооперируются ради исполнения какой-то задачи. Для микробизнеса интересен тем, что в одиночку по показателям экономической надежности они к крупным заказам не подступятся. В кооперации - вполне.

- В консорциуме все равно должен быть лидер, который распределит каким-то образом, что ИП Рамазанов изготавливает стулья, другое ИП поставляет доску для шкафов, - обрисовал свое видение такого объединения Рамазанов.

- А возможны ли здесь гарантии, что именно у местного консорциума будет закупаться мебель для школ региона. Или наши объединятся, а договор на поставку мебели будет заключен с консорциумом из другой области? - спросил начальник отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт ЮСУПОВ.

- Вариант не исключен, - признал представитель АО, - но есть поручение премьер-министра задействовать активно местных производителей.

Стоит все-таки признать, что у крупных компаний, которые нацелены на работу в нацпроекте, чувствуется скепсис относительно объединений.

- Да у нас всего-то шесть школ будут строить, не такие это большие объемы, ради которых стоит объединяться, - высказал мнение директор ТОО «АлСар» Асхат ИБРАЕВ.

Вместо панелей

Еще один вопрос уточнили на встрече. По материалам для облицовки фасадов. Изначально наружная отделка предлагалась «из современных материалов с эффектным цветовым решением, с вентилируемым воздушным зазором между утеплителем и облицовкой». Под это описание подходили линеарные панели. Казахстанские предприниматели возмущались, доказывали, что качественные и дорогие панели надо завозить из-за рубежа, дешевые недолговечны, быстро выцветают. И почему речь идет только о них, надо ли на казахстанские фасадные материалы ориентироваться, например, предлагали использовать травертиновые плиты. А вообще, ориентироваться и на климатические особенности регионов.

- Да, были линеарные панели заложены. Были заводы названы в Костанайской области. Я с ними созвонился, - рассказал Талгат Рамазанов, - но они мне не смогли показать свое производство. Сказали, что переехали в Шымкент из-за погодных условий. Наши коллеги провели в Шымкенте анализ и выяснили, что панели везут из Узбекистана и у нас только окрашивают... Внесли изменения в проект. По школе в Заречном уже согласовали эскиз. Будет использоваться кирпич, цвет - персик, уже делаем закуп у ТОО «БК-Строй», товарищество обещает весь объем поставить. То есть будет не просто отечественный производитель, а местный.