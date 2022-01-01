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Куда пойти с 7 по 13 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

9 марта,

12.00

«Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка

10 марта,

11.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8 марта,

17.00

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

10 марта,

17.00

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

7 марта,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

9 марта,

11.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

9 марта,

16.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

10 марта,

11.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

10 марта,

16.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

14 марта,

17.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

7 марта,

15.00

Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова

В течение месяца

«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева

 

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

8 марта,

19.30

Концерт Нурболата Абдуллина

9 марта,

19.00

Тоқтар мен Бейбіт. Концерт

 

13 марта,

18.00

Концерт Макпал Жунусовой

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

1 марта,

19.00

Концерт квартета Jigitter

 

Кинотеатр «Казахстан».

ул. Гоголя, 74 (Центральный городской парк культуры и отдыха),

тел. 50-12-78 

8 марта,

12.00, 15.00

Цирковое шоу MARVEL. Увлекательное шоу супергероев! Для вас выступят: Тор, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Супермен, роботы-трансформеры. А также вас ожидают уникальные цирковые номера: веселые клоуны, человек-пружина, эквилибрист на катушках, силовой жонглер, эквилибрист на стульях, американская игра с кнутами, озорные обезьянки, 3-метровый питон, лазерное шоу и фокусник-иллюзионист.

Детям до трех лет бесплатно, без предоставления места (на руках): 1 ребенок - 1 родитель

 