Цирковое шоу MARVEL. Увлекательное шоу супергероев! Для вас выступят: Тор, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Супермен, роботы-трансформеры. А также вас ожидают уникальные цирковые номера: веселые клоуны, человек-пружина, эквилибрист на катушках, силовой жонглер, эквилибрист на стульях, американская игра с кнутами, озорные обезьянки, 3-метровый питон, лазерное шоу и фокусник-иллюзионист.

Детям до трех лет бесплатно, без предоставления места (на руках): 1 ребенок - 1 родитель