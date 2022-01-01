Куда пойти с 7 по 13 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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9 марта,
12.00
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«Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка
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10 марта,
11.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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8 марта,
17.00
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«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
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10 марта,
17.00
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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7 марта,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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9 марта,
11.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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9 марта,
16.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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10 марта,
11.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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10 марта,
16.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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14 марта,
17.30
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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7 марта,
15.00
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Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова
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В течение месяца
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«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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8 марта,
19.30
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Концерт Нурболата Абдуллина
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9 марта,
19.00
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Тоқтар мен Бейбіт. Концерт
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13 марта,
18.00
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Концерт Макпал Жунусовой
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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1 марта,
19.00
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Концерт квартета Jigitter
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Кинотеатр «Казахстан».
ул. Гоголя, 74 (Центральный городской парк культуры и отдыха),
тел. 50-12-78
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8 марта,
12.00, 15.00
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Цирковое шоу MARVEL. Увлекательное шоу супергероев! Для вас выступят: Тор, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Супермен, роботы-трансформеры. А также вас ожидают уникальные цирковые номера: веселые клоуны, человек-пружина, эквилибрист на катушках, силовой жонглер, эквилибрист на стульях, американская игра с кнутами, озорные обезьянки, 3-метровый питон, лазерное шоу и фокусник-иллюзионист.
Детям до трех лет бесплатно, без предоставления места (на руках): 1 ребенок - 1 родитель
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