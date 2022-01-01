Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 33 - Тобик, Споти, Кокос и их хозяйка Данна АБИРОВА.

Тобик и Споти любят спать рядышком на диване в гараже / Фото Данны АБИРОВОЙ

Как могли заметить наши читатели, подавляющее большинство историй в нашем конкурсе - о спасенных кошачьих душах. Понятно, что решение взять собаку требует большей решительности, ведь необходимо немало внимания в плане воспитания, а в многоквартирном доме еще и время для регулярных прогулок нужно выделить. Но тем приятнее, что нам присылают такие замечательные истории, как это сделала Данна Абирова. Вот ее письмо:

- Хочу рассказать о своих двух прекрасных собачках - Тобике и Споти. Оба были взяты, так сказать, у неблагополучных людей. В 2017 году сосед-алкоголик принес щенка Тобика и продал его нам за хлеб. А три года назад примерно такого же образа жизни соседка пришла со щенком и попросила забрать, потому что не смогла его прокормить.

Тобик - домосед, предпочитает быть на своей территории / Фото Данны АБИРОВОЙ

Сейчас Тобик и Споти, конечно же, выросли, оба красивые, статные пацаны. Тобика дети нашего района любят, и он любит их, играет, дружит с ними. Как-то раз он заболел и пожелтел, мы стали смотреть, что же с ним, оказывается, клещ прицепился. Купили нужное лекарство и начали лечить, колоть, отпаивать. Сейчас все в порядке у него, живет на радость нам. Он воспитанный и послушный, хорошо выполняет некоторые команды: лежать, сидеть, принеси. Один раз, когда приходили гости и один из гостей играл на гитаре, наш Тобик неожиданно начал подпевать, это было удивительно и смешно. Оказывается, он еще и талантливый.

Споти всегда за путешествия, готов следовать за Данной по пятам куда угодно / Фото Данны АБИРОВОЙ

Споти (он же Мотя, Тунгус, Момо, как я его, любя, называю) - это вообще мой лучший друг, с ним мне повезло. Споти у нас брутал смешанной породы, даже не скажу какой, похож на овчарку с лайкой. Он у меня путешественник еще тот, везде за мною по пятам, всегда первым в строю по гуляшкам, неважно, сколько часов, но не отстает от меня, куда бы я ни пошла. Он всегда рядом, хоть в магазин, хоть на рыбалку. Даже в чужом районе в магазин зайду, он ждет меня, когда выхожу, он, лая и покусывая, скулит (мол, где ходишь, меня бросила). Когда я иду по делам и не могу его взять с собой, он делает такие глазки, как Кот в сапогах из мультика «Шрек», невозможно остаться равнодушной. А Тобик - не такой гуляка, от дома на пару метров отойдет, и все, назад.

Между собой наши песики очень дружат, часто спят рядышком, любят играть в футбол.

Когда хозяева возвращаются, Кокос бежит их встречать, как собака / Фото Данны АБИРОВОЙ

Есть у них еще один друг - Кокос. И то, что он кот, а не пес, совсем не мешает этой троице быть в хороших отношениях. Кокоса нам около 10 лет назад отдал приятель. У него жили два кота, которые невзлюбили друг друга очень сильно и бились смертным боем. Вот он и пристроил в наши хорошие руки одного из них. А нам это только в радость. Кокос - наш любимец, и все наши друзья его любят, называют его барином и аристократом. И не только потому, что он породистый британец, но и из-за его характера. Он такой вальяжный, живет с удовольствием, любит поваляться летом на лужайке, понаблюдать за птичками и бабочками. На лето мы запускаем в наш мини-прудик карасиков, и вот он лежит, спокойный, как японский император, наблюдает за ними. Только цветущей сакуры в этой картине не хватает. Одним словом, настоящий сибарит или, как мы его по-простому называем, кайфушник. Только если случается какой-то переполох, шум, он первый бежит «на разборки», но за ворота предпочитает не выходить, очень домашний мальчик. Кстати, нас всегда встречает, не хуже собаки.

Кокос - барин и сибарит / Фото Данны АБИРОВОЙ

Мудрый японский император у своего пруда / Фото Данны АБИРОВОЙ

А песели его не трогают, даже когда он ест с ними из одной миски. Вот такая у нас дружная компания. И если Кокос не знал плохой жизни, то Споти и Тобику мы подарили лучшую судьбу, чем была им уготована, если бы они остались у прежних хозяев.

Я очень люблю животных и всячески им стараюсь помочь вне зависимости домашний или бездомный, они для меня все любимые. Животные - добрые, преданные друзья.

Играть с хозяйкой - это так радостно / Фото Данны АБИРОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 33 Тобика, Споти, Кокоса и их хозяйку Данну Абирову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 9 марта, до 11.00 воскресенья, 10 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 7 марта, до 10.00 понедельника, 11 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 32 Печеньки, Малого, Теси и их хозяйки Валерии Гордиенко поступило 558 голосов и 35 купонов.