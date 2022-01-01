О длинном участке труб без изоляции напротив дома № 131 по ул. Пушкина сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ТИМОШЕНКО.

- Трубы открыты всю зиму, метров 10 точно, - рассказала она. - В тех местах, где закрыты, изоляция ветхая и еле-еле их прикрывает.

По указанному адресу мы увидели теплотрассу длиной не менее 10 м и практически полностью без изоляции. Она проходит рядом с детской спортивной площадкой.

Ул. Пушкина, 131. Трубы напротив дома открыты всю зиму / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за магазином «Ажур», о которых мы писали две недели назад, хорошо закрыли со всех сторон.

Ул. Тауелсиздик, 116. Трубы во дворе изолировали и в начале дома... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...и в самом конце / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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