О свалке во дворе дома № 168 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Анара САБЫРЖАН.

- На дворе - весна, а у нас по-прежнему валяются новогодние елки! - возмутилась женщина. - Это не одна-две елки, а чуть ли не целый лес! С обеих сторон контейнеров они лежат и еще воткнуты в снегу за несколько метров от контейнеров. Потом к этим елкам люди добавляют бытовой мусор. Так и живем в окружении свалок со всех сторон...

На месте корреспонденты «НГ» увидели с десяток сосен, лежащих вокруг контейнеров. Плюс картонные коробки, бытовые отходы.

Гора елок и бытовой мусор во дворе по ул. Баймагамбетова лежат с одной стороны контейнеров... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…и с другой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе домов №№ 60 и 62 по ул. Гоголя, о которой мы писали две недели назад, убрали частично.

Свалку во дворе домов по ул. Гоголя за «Раузетом» частично убрали слева. А справа она стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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