В 140-м туре ни одному участнику не удалось помочь в полной мере

Падение сборов в предыдущем туре, видимо, было связано не только с новогодними праздниками. Скорее, сказывается общее ухудшение благосостояния граждан. Цены на самое необходимое взлетают все выше, опережая рост пенсий, а зарплаты и вовсе не подросли с начала года, поэтому наши читатели уже не могут помогать нуждающимся в прежних объемах.

Еще немного ближе к цели

На вертикализатор для Бекзата осталось собрать 526 644 тенге / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

10-летнему Бекзату ШИТАНОВУ из Костаная, страдающему ДЦП, очень нужен вертикализатор. По определению врачей Бекзат - перспективный пациент. Да, ходить, по их прогнозам, он будет только с ходунками, а не так, как здоровые люди. Но для него это уже много значит. Он сможет посещать общеобразовательную школу вместе со сверстниками, ведь по умственному развитию не отличается от других детей этого возраста и хорошо учится, только пока на дому. А мальчишке хочется общаться, получать свежие впечатления. Тем более самостоятельное передвижение на своих ногах, а не в инвалидном кресле, будет иметь большое значение во взрослой жизни, нужно будет получить профессию и работать, чтобы обеспечивать себя.

Родители Бекзата стараются изо всех сил, но приобрести такое дорогое приспособление не смогут, у них на руках еще и близнец Бекзата - Алмат, который страдает ДЦП в более тяжелой форме. Обоим сыновьям нужны ЛФК и массажи практически постоянно, кроме того, регулярные курсы реабилитации, стоимость которых способна разрушить финансы любой семьи. Конечно, бывают и бесплатные курсы, вот только толку от них крайне мало.

Есть в семье третий ребенок - совершенно здоровая младшая сестра Бекзата и Алмата, на обеспечение ее жизни и развития тоже требуются затраты, это понятно каждому, у кого есть хоть один ребенок.

Совершенно ясно, что купить вертикализатор, в котором Бекзат должен заниматься ежедневно (почему и надо иметь его дома), семья Шитановых не может.

Стоит это устройство 1 400 000 тенге. За два предыдущих тура было собрано 533 290 тенге. В этом туре для Бекзата поступило 54 взноса на общую сумму 340 066 тенге. В итоге за три тура собрано 873 356 тенге.

- Спасибо большое всем, кто помогает Бекзату, - поблагодарила мама мальчика Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Понимаем, как сейчас всем тяжело, и будем ждать столько туров, сколько нужно. Хочется верить, что к лету у нас уже будет вертикализатор и мы наверстаем упущенное.

До заветной цели осталось собрать 526 644 тенге. Мы очень надеемся, что удастся это сделать максимум за два следующих тура.

Мы напоминаем реквизиты, на которые можно перечислять деньги для Бекзата Шитанова.

Карта Каспи 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

Помощь еще актуальна

Несмотря на недобор средств, Умит едет в Ташкент, ведь лечение там ей очень помогает / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

У 3-летней Умит ЖУМАХАН из города Тобыла (бывший п. Затобольск) редкий диагноз «паралич Эрба-Дюшена (акушерский паралич) и ЗПРР (задержка психо-речевого развития)».

Детям с этим заболеванием, как и детям с ДЦП, показаны регулярные курсы реабилитации. От того, насколько часто ребенок будет получать курсы, и от их эффективности зависит вся его будущая жизнь. За это и бьются родители, за будущее своих детей. Они вынуждены вести борьбу на два фронта, поскольку у старшего брата девочки Жана ДЦП.

К счастью, родители смогли найти клинику, где эффективную помощь оказывают обоим детям, хоть у них и разные диагнозы. Вот только ехать надо аж в столицу Узбекистана. А Ташкент, как и всякая столица, - отнюдь не дешевый город. И стоимость реабилитации в клинике «Медикал Центр», хоть и ниже, чем в челябинской «Сакуре», но тоже бьет по карману. Курс для Умит стоит 600 000 тенге, собрать удалось только 228 827 тенге (поступило 68 взносов). Нехватка большая - 371 173 тенге.

- Мы все равно едем в Ташкент, к доктору Саидову, - сказала мама девочки Эльмира БЕКЖАНОВА. - Жамшид Мухитдинович делает для нас чудо, все заметили улучшения у дочери. И Жану там тоже очень хорошо помогают. Может, нам изменят график процедур, какие-то уменьшат, но так, чтобы это не снизило качество лечения. Но не ехать мы просто не можем. Благодарны всем, кто не прошел мимо, без вашей помощи мы вообще не смогли бы поехать на реабилитацию.

Напомним, реабилитация в ташкентской клинике «Медикал Центр» смогла сдвинуть состояние Умит с мертвой точки, и родители получили возможность услышать первые слова своей дочери, увидеть первые шаги. Реабилитации у доктора Саидова - это спасение для семьи Жумахан. Если кто-то захочет оказать помощь вне рамок тура, напоминаем реквизиты, по которым это можно сделать.

Карта «Каспи» 4400 4302 9315 7845, Эльмира Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.

Карта Халык 4405 6397 3024 6855.

Сбор затягивается

Булбур тоже не собрали всю сумму, но поездка в Ташкент не отменяется / Фото Балнур ШУЛЕНОВОЙ

6-летней Булбул ПЕТР из п. Аулиеколь не повезло родиться очень крупной. Из-за этого у малышки была дисплазия тазобедренных суставов, повлекшая врожденный вывих бедер. Девочка перенесла две серьезные операции, чтобы исправить эту ортопедическую проблему. Кроме того, в ее медкарте есть и такая запись: ЗПРР (задержка психо-речевого развития) и РАС (расстройство аутического спектра). И это тоже требует коррекции, для чего ребенок должен регулярно получать курсы реабилитации. На данный момент положение таково, что девочка не говорит, не понимает обращенную речь, ходит в памперсах.

Булбул, как и Умит, тоже начала проходить реабилитацию в ташкентской клинике «Медикал Центр», у того же доктора Жамшида Саидова. Но пока пройден только один курс, нужны еще курсы, чтобы появился заметный эффект. На мартовский визит в Ташкент требовалось собрать 700 000 тенге.

Для Булбул поступило 57 взносов на общую сумму 242 440 тенге и еще 200 000 добавил наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть». Таким образом, у семьи есть 442 440 тенге, для полной оплаты реабилитации не хватает 257 560 тенге.

- Этот второй курс может стать толчком для улучшений, - говорит мама девочки Балнур ШУЛЕНОВА, - поэтому мы едем в любом случае. Бросать нельзя. Мы верим в нашу дочку и верим доктору Саидову. Спасибо всем добрым людям, вы нам очень помогли. Пусть добро вам вернется добром.

Мамы Булбул и Умит подружились и едут вместе, это очень важно, что в чужом городе будет рядом кто-то из своих, из земляков, так им будет морально легче.

Напоминаем реквизиты карт для помощи Булбул.

Карта «Каспи» 4400 4302 7514 5891, Балнур Ш.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-909-93-04.

Карта Халык 4405 6397 3964 8036.

О тех, кому помогли

28-летний Алексей ХРУСТОВСКИЙ был участником 135-го тура «Нужных денег». После страшной автомобильной аварии молодой мужчина едва выжил, настолько серьезными были его травмы. С того света врачи его вытащили, но в результате повреждений позвоночника он оказался в инвалидном кресле. Наши читатели собирали деньги на реабилитацию в клинике «Нейрофит» (Астана). Но недобор средств был весьма ощутимым - более 644 000 тенге, воспользоваться услугами столичной клиники Алексей не смог. Но выход был найден.

- Мы случайно нашли неплохой центр в Талдыкоргане, - поделилась жена Алексея Светлана ХРУСТОВСКАЯ. - Центр хороший и цены приемлемые. Единственная сложность в том, что жилье снимать надо и по времени занимаются весь день, с 9 утра до 5 вечера, с перерывом на обед. А помощь там оказывают хорошую. У Алексея появились результаты уже после одного курса, увеличилась чувствительность в ногах. Он стал по-другому себя ощущать, воспрянул духом. Его желание встать на ноги еще больше укрепилось. Скоро предстоит одна небольшая операция, а летом мы снова едем в Талдыкорган, мы нашли «свой» медцентр. Спасибо проекту «Нужные деньги», всем, кто поверил в Алексея и помогал. Если бы не эта помощь, мы бы, возможно, не продвинулись в лечении. Сердечная благодарность вашим читателям!

Благодаря тому, что Алексей стал чувствовать себя лучше, Светлана теперь может оставлять его дома и уходить на работу. Так молодой семье, оказавшейся в беде, легче справляться с материальными трудностями.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 141-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 140-й тур