По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 60;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 65 новорожденных: 34 девочки и 31 мальчик. Редкие имена на этой неделе: Самал, Семен, Азамат, Мирон, Лев, Мирас, Али, Мансур, Нияз, Бекнур, Павел, Даниил, Глеб, Кассандра, Милана, Злата, Вероника, Ангелина, Лина, Полина, Баян. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 39;

- умерли 53 человека: 33 женщины и 20 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 608 вызовов, из них 2 234 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 388;

- поступили 16 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, из них 5 - дети, 21 человек доставлен в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 517 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 128 человек, из них поместили 126: 114 мужчин и 12 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за прошедшую неделю в областной центр крови обратились 329 человек, 250 из них стали донорами.