Об открытом участке теплотрассы рядом с домом № 143 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Нина БОГДАНОВА.

- Изоляция почти по всей трубе ветхая, свисает кусками. Неудивительно, что начала рваться, и местами трубы уже голые, - рассказала она. - Трубы расположены рядом с автоцентром «Хюндай Костанай».

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели плохо изолированные и местами совсем голые трубы,.

Ул. Баймагамбетова, 143. Трубы с ветхой изоляцией «смотрят» на забор центра «Хюндай Костанай» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, о которых мы писали две недели назад, хорошо изолировали.

Ул. Баймагамбетова, 170. Трубы на детской площадке хорошо утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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