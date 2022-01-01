Оденем «голые» трубы. Открыты рядом с автоцентром
Об открытом участке теплотрассы рядом с домом № 143 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Нина БОГДАНОВА.
- Изоляция почти по всей трубе ветхая, свисает кусками. Неудивительно, что начала рваться, и местами трубы уже голые, - рассказала она. - Трубы расположены рядом с автоцентром «Хюндай Костанай».
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели плохо изолированные и местами совсем голые трубы,.
Ул. Баймагамбетова, 143. Трубы с ветхой изоляцией «смотрят» на забор центра «Хюндай Костанай» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Трубы во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, о которых мы писали две недели назад, хорошо изолировали.
Ул. Баймагамбетова, 170. Трубы на детской площадке хорошо утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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