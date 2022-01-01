О свалке в центре Костаная сообщила читательница, которая представилась только по имени Роза.

- Эту мусорную свалку в центре города организовали работники супермаркета «Тамаша» и торговых организаций, которые находятся в здании Казахско-французского центра, - утверждает она. - Свалка расположена за домами №№ 85 и 87 по ул. Гоголя. Почему мы, жители домов №№ 62, 64, 66 по ул. Павлова, должны ежедневно проходить мимо этого беспорядка? Ведь мусорные контейнеры предназначены для бытового мусора жильцов. Вот если бы установили мусорные контейнеры возле здания Казахско-французского центра, работники торговых организаций разбирали бы ящики и складывали в спецконтейнеры пластиковую тару. Таким образом, не наносили бы ущерб окружающей среде. Почему к этим торговым организациям не принимают никаких мер наказания? Надо накладывать огромные штрафы. Только так можно добиться порядка.

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу мусора, состоящую в основном из картонных коробок.

Ул. Гоголя, 85-87. Вот такая куча мусора скопилась за Казахско-французским центром / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку между улицами Садовой и Сералина, о которой мы писали две недели назад, частично вывезли, но полностью она не исчезла.

Свалка между Садовой и Сералина стала чуть меньше, но полностью ее не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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