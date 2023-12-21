Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 22 - Бакс, Зина, Мурка, Лола, Бота, Борька и их хозяин Сайлау КУРМАНОВ.

Бакс / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Есть люди, которые не устают делать добро, когда рядом появляется тот, кто нуждается в помощи, а то и спасении. В таких семьях и животинок, нашедших приют, не один и не два. Случается, таким спасителям недобросовестные личности с паразитским мышлением подбрасывают животных, перекладывая свою ответственность на чужие плечи. И спасители вновь спасают. Потому что не могут пройти мимо чужой беды. Один из таких спасителей - наш постоянный читатель Сайлау Курманов. Его короткое, но емкое письмо мы приводим полностью:

- Мои подобрыши, за каждым из них - своя история.

Начнем по порядку - шотландский вислоухий по имени Бакс. Снежно-белый породистый котик был предан хозяйкой, та вышла замуж за богатого чиновника и свалила на курорт, питомца оставила бывшему мужу, последний принес котейку ко мне на передержку и, видимо, оставил навсегда. Так прошло уже семь лет.

Зина / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Вторая - сиамская голубоглазая Зина. Я ее подобрал в камышах, когда косил для гусей прикорм. Что-то жалобное тихонько мяукало, прислушался - котенок. Не оставил в зарослях, принес домой. Так и осталась у меня, сейчас корчит из себя главную фаворитку, никогда не думал, что кошки могут, как коты, метить территорию, за этим занятием застал ее лично и был сильно удивлен.

Мурка / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Третья - Мурка, серая в полоску. Очень скандальная кошка, не уживается ни с кем. Кто-то подкинул во двор еще котенком, не дружит ни с одной из своих кровных родственников и держится особняком.

Лола / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Четвертая кошка - пушистая, с отрубленным хвостом, уже взрослая бродила по соседям, в одном доме ее звали Изольда, в другом - еще как-то. Я ее назвал Лола, Лолита. Лолита вся обросла и таскала за собой колтуны, пока кто-то из соседей не постриг ее. В руки она не давалась, шипела, но голодная и беспризорная Лолита решила остаться у меня. Хороший выбор, ничего не скажу, кошка стала любимицей и вот уже второй год живет у нас.

Бота / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Борька / Фото Сайлау КУРМАНОВА

Еще два персонажа - близкие родственники. Одноглазая Бота, подкидыш, внезапно появилась вместе со своим братом, черным, как смоль, Борькой. Сильно они не дичились, сразу нашли опеку в лице доброй и домашней кошки Зины. Стерилизованная кошечка по зову природы стала облизывать котят и даже кормить, правда, было ли у нее хоть чуточку молока, не берусь утверждать. Однажды Бота, обычно шустрая и игривая, пропала, после пришла вся ободранная, с вытекшим глазом. Пришлось закрыть больную в бане, и через неделю особый уход и лечение дали плоды, кошка ожила.

Кажется, никого не пропустил, разрешите откланяться, ваш Сайлау Курманов.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 22 Бакса, Зину, Мурку, Лолу, Боту, Борьку и их хозяина Сайлау Курманова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 23 декабря, до 11.00 воскресенья, 24 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 21 декабря, до 10.00 понедельника, 25 декабря. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 21 Ластика, Ириски и их хозяйки Галины Буятановой поступило 353 голоса.