Куда пойти с 21 по 27 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23 декабря,
10.00, 12.00, 14.00
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«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»
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24 декабря,
10.00, 12.00, 14.00
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«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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21-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Жаңа жылдық байқау», жаңа жылдық ертеңгіліктер
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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22-30 декабря, 10.00, 12.30, 15.00, 18.00
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«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Союз мастерства и таланта»: выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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28-30 декабря,
10.00, 13.00, 16.00
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«Однажды в зимнем царстве», новогоднее представление театра «Байтерек»
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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21 декабря, 19.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Астана Академия»
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Костанай, СРК «Костанай»
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23 декабря, 18.00.
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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26-27 декабря, 19.00
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