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Куда пойти с 21 по 27 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

23 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»

24 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

21-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Жаңа жылдық байқау», жаңа жылдық ертеңгіліктер

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

22-30 декабря, 10.00, 12.30, 15.00, 18.00

 «Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта»: выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28-30 декабря,

10.00, 13.00, 16.00

«Однажды в зимнем царстве», новогоднее представление театра «Байтерек»

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

21 декабря, 19.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Астана Академия»

Костанай, СРК «Костанай»

23 декабря, 18.00.
24 декабря, 17.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

26-27 декабря, 19.00