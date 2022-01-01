Можно ли строить возле леса?
На въезде в наше село находится лесная зона. Заметил, что недавно там начали застраивать два участка неизвестного мне назначения. Законно ли строительство участков на данной территории? Ведь, вероятно, это земли лесного фонда.
Анатолий УСИКОВ, с. Октябрьское, Костанайский р-н
Комментарий
На вопрос отвечает руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Нурлан КАТАРБЕКОВ:
- Построенные объекты на земельных участках по адресу с. Октябрьское, ул. Мира, дом № 32 и ул. Мира участок № 21 находятся на территории Октябрьского сельского округа, следовательно, не находятся на территории государственного лесного фонда. Это подтверждает карта, предоставленная акиматом Октябрьского сельского округа. Также, согласно лесоустроительному проекту, разработанному и принятому в руководство 31.12.2020 г., земли под этими участками не являются землями государственного лесного фонда.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.