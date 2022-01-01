Моя дочь учится в 3-м классе. Только недавно я узнала, что за выполнение домашних заданий по русскому языку и математике в «Кунделик» не ставится оценка. На мой вопрос почему, учитель ответил: потому что дома ребенок может подсмотреть в Интернете или воспользоваться помощью родителей. На следующий вопрос, как быть с оценками в те дни, когда дети учатся дистанционно из-за непогоды, мне никакого ответа не дали. Обидно, что из-за такого подхода потом детям может не хватить баллов, например, для поступления в «Азамат». И еще: за домашние задания, которые дети делают до вечера, оценки в «Кунделик» не ставят. Но, если не выполнить задание, выставят оценку 2.

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Комментарий

- Учитель имеет право выбирать форму проведения урока на дистанционном обучении, - пояснила «НГ» пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА. - Это может быть прямая видеоконференция, урок в онлайн-мектеп, самостоятельно подготовленный конспект урока со структурной картой. При этом, если задание дано, оно должно быть проверено в том формате, в котором было задано, оценено, и отметки должны быть выставлены. В данном случае задача учителя - предусмотреть такую форму задания и работы в целом, чтобы ученик его выполнял самостоятельно, а не гипотетически решать, мог ли он списать.

Анна Лазарева добавила, что, в связи с этим конкретным обращением в отдел образования Костаная, будет направлен запрос, чтобы еще раз проинструктировали педагогов школ.