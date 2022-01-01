21 декабря государственный архив Костанайской области отмечает столетний юбилей

Коллектив областного государственного архива. 1998 г.

В его хранилищах на полках в связках и коробках разложена вся история нашего региона. В многотысячном скоплении дел, фотодокументов - становление предприятий и организаций, судьбы людей. За всем этим достоянием стоят архивисты. Они собирают, систематизируют, описывают, отбирают наиболее ценные документы и сохраняют их. Люди всегда будут благодарны тем, кто сберег для потомков от разрушительного влияния времени, от пожарищ и войн уникальные сокровища, без которых не может быть продолжения истории.

Имеются документальные подтверждения о двухсотлетней истории архивного дела в нашей стране. Имеется в виду архив Букеевской Орды. Прямой потомок хана Абулхаира султан Букей, будучи председателем Ханского совета Младшего жуза, а позднее ханом самой Внутренней киргиз-кайсацкой орды, активно содействовал налаживанию всесторонних отношений, в том числе и письменных, с официальными ведомствами России и других сопредельных территорий. А его сын хан Джангир вошел в историю как заботливый хранитель архивного наследия. Этот архив просуществовал до Октябрьской революции 1917 года, потом был взят под охрану советского государства, а в 1927 году перевезен в Алма-Ату, составляя важнейшую часть Национального архивного фонда.

1 июня 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». В нем указывалось: «Все архивы правительственных учреждений ликвидируются как ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы образуют единый государственный фонд».

В начале 1920 года при историко-статистическом отделе Киркрайвоенкомата создается специальная архивная комиссия для подготовки предложений об организации краевого архивного фонда. С октября 1920 года комиссия стала отделом главного управления архивным делом (главархивом) Кирреспублики. В апреле 1923 года главархив передан в подчинение ЦИК (Центральный исполнительный комитет) Кирреспублики, а на местах, в губерниях, учреждаются архивные бюро на правах отделов губисполкомов.

Первый документ, свидетельствующий о рождении архивного дела в нашем регионе, - выписка из протокола заседания президиума Кустанайского губернского исполнительного комитета от 21 декабря 1923 года: «1) С созданием архивного бюро согласиться. 2) На должность зав. архивным бюро назначить тов. Чистяева, предложить последнему выработать план работы и сметы».

Первый заведующий - Дмитрий Николаевич Чистяев - 44-летний беспартийный учитель (окончил Московский учительский институт), работавший в губотделе народного образования, начинал буквально на пустом месте. Комиссия утвердила одну штатную единицу заведующего. Так что всеми делами Чистяев вынужден был заниматься один. Под архивохранилище была выделена проходная комната в здании губисполкома. Предстояло взять на учет имеющиеся фонды. Документы складывались прямо на полу, стеллажи удалось приобрести лишь к концу 2024 года. Любопытно, что документы губернских учреждений, которые брались на учет, мерились пудами: архив здравотдела - около 5 пудов, архив губпродисполкома - около 30 пудов, отдела местного хозяйства - 20 пудов, губфо - около 75 пудов. В первый месяц своего существования губархивбюро приняло на хранение 140 пудов документов.

В феврале 1924 года был получен запрос из Оренбурга с просьбой выяснить судьбу архива султанов - правителей киргиз-кайсаков. Он хранился при управлении бывшего кустанайского уездного начальника, но в период между 1902-1905 годами был отправлен гужевым путем в Оренбург для научной работы по истории киргиз-кайсацкого народа. Выяснилось, что точное время отправки установить невозможно: «Лицо, отправившее архив, уже умерло, а дела канцелярии уездного начальника в революционный период 1918-20 гг. сначала были свалены в саманной кладовой при доме Сиротенко в Кустанае, в связи с бывшим тогда бумажным голодом и колчаковщиной отчасти использованы учреждениями, отчасти расхищены. Точно также здесь нельзя установить, был ли получен архив в Оренбурге или нет».

Недолго возглавлял губернское архивбюро Чистяев, кадры тогда не засиживались в одном кресле. Назначенный в том же году Георгий Соболев, приняв 3 391 дело, решал старые проблемы: пытался собрать по крохам документы дооктябрьского периода. Все в той же комнате губисполкома, где размещалось архивное бюро, были поставлены полки, длина которых составляла 260 аршин.

Регистрационная карточка заведующего Кустанайским губернским архивным бюро Гудошникова Андрея Лаврентьевича. 1925 г.

В феврале 1925 года председатель губисполкома Самсонов подписал циркуляр: «Настоящим предлагается обязать все церковные советы немедленно приступить к приведению всех церковных архивов в порядок и передать весь материал (переписка, документы и церковные книги) по 1919 год включительно в хранилище губернского архивного бюро при губисполкоме». Благодаря этому циркуляру удалось спасти часть церковного архива, в частности церквей Кустаная, поселков Семиозерного, Федоровского, Больше-Чураковского, Денисовского, Затобольского, Викторовского, Александровского, Банновского и др. Новый заведующий Андриан Лаврентьевич Гудошников обосновался тоже в одной комнате в нижнем этаже педтехникума при общей длине полок 214 метров.

В 1930 году архивбюро становится городским архивом. В том же году все материалы из архивохранилища передали в отделение ЦАУ Каз. ССР Петропавловска. Лишь в 1948 году архивные фонды были возвращены в Кустанайский облгосархив объемом 8 802 единицы хранения.

В связи с образованием Кустанайской области постановлением облисполкома от 27 декабря 1937 года был учрежден архивный отдел Кустанайского облисполкома, в подчинении которого находился областной государственный архив, созданный на базе горархива. Грозным эхом событий 1937 года отозвалось постановление Кустанайского облисполкома о привлечении к уголовной ответственности руководителей всех учреждений за уничтожение архивных материалов или сдачу их в утиль без ведома облгосархива.

Первый председатель Кустанайского облисполкома Бахотжан Байдаков. 1937 г.

В 1939 году все государственные, в том числе и Кустанайский, архивы были переданы в ведение Наркомата внутренних дел (НКВД), которым руководил Лаврентий Берия. Руководство архивом приняли на себя люди в военных мундирах.

С началом Великой Отечественной войны наркомат издал приказ об охране государственных архивов и эвакуации важнейших фондов из прифронтовой полосы. 7 октября 1942 года начальник ОГА (отдел государственных архивов) НКВД старший лейтенант госбезопасности И. Т. Ковалев получил предписание с грифом «Совершенно секретно» от народного комиссара внутренних дел Каз. ССР Николаева о переброске и размещении в хранилище Кустанайского облгосархива прибывших в Уральск в порядке эвакуации документов госархивов Одесской, Николаевской областей, Кишиневского и Бендерского уездных госархивов, гоархивов Сталинградской и Астраханской областей. Всего - 16 вагонов, что составляло 200 000 единиц хранения. Большинство документальных материалов были секретными и сопровождались ответработниками (12 чел.), которые должны были остаться в Кустанае для разборки материалов.

С августа 1941 года, в связи с военными действиями, допуск в читальные залы для работы с документами для исследователей был запрещен. Под запретом была выдача справок гражданам на руки (высылали только лично руководителям учреждений). Штатный контингент архивных органов обслуживался по линии спецторга наравне с сотрудниками УНКВД. Ковалев лично получал карточки на сахар и хлеб на работников облгосархива. Архивы страны и Кустанайской области вели работу по выявлению документов, изобличающих шпионов и подозреваемых в шпионаже иностранных специалистов. Считалось, что большое количество агентов иностранных разведок было переброшено на важнейшие стройки и предприятия в период 1922-1937 гг. под видом инженеров, техников, рабочих.

В 1943 году архивисты изобрели специальный архивный клей № 35, изготовленный из картофельного крахмала, сахара, желатина, формалина, поваренной соли, воды и бета-нафтола. Вот только срок годности у клея был небольшой - всего 3 дня.

В 1945 году начальник архивного отдела лейтенант Ф. Д. Гринцов в докладной записке «О состоянии архивных материалов в учреждениях и предприятиях по Кустанайской области» сообщал, что во всем аппарате ОГА не было даже одного специалиста по архивному делу, архивный отдел был укомплектован работниками со школьной скамьи.

В 1960 году архивы переданы из УМВД в ведение исполкомов Советов.

Верится, что костанайцы, современники новых свершений, с благодарностью вспомнят о тех, кто положил первые кирпичи, выкладывая этажи нестареющего, вечно строящегося храма старины - архива.