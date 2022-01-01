Живу в Костанае, в многоэтажном доме. В нашем дворе камера видеонаблюдения укреплена на одном из домов так, что она смотрит нам прямо в кухонное окно. Вынуждены жить с постоянно закрытыми шторами. Честно говоря, это не только дискомфортно. Мне кажется, это недопустимо - фактически кто-то снимает информацию о том, что происходит в квартире, что, где в ней находится, насколько богато люди живут. В любом случае это вторжение в частную жизнь. Кто определяет места дислокации камер? Полиция? По какому принципу их распределяют? Можно ли добиться, чтобы камеру повесили в другое место?

Елена, пользователь сайта

Комментарий

- Камеры наружного видеонаблюдения устанавливаются с учетом криминогенной обстановки. Вместе с тем также учитывается мнение жителей, ОСИ, ПКСК, акимата, - пояснили «НГ» в департаменте полиции Костанайской области. - В настоящее время на территории РК установка камер видеонаблюдения для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка регламентируется приказом № 69 от 27 октября 2020 года «Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга». При этом из 10 000 камер, установленных по Костанаю, только порядка 211 состоят на балансе ДП, остальные принадлежат как частным, так и государственным организациям. Если камера видеонаблюдения создает неудобства жителям, проводится обследование. И в случае подтверждения фактов (расположение вблизи окон, мешает обзорности и т. д.) имеется возможность ее переноса на другое место с учетом исключения предметов, перекрывающих обзор. Гражданин может написать и направить обращение как в полицию, так и в акимат города через портал Е-өтіңіш. Нужно указать адрес дома, на котором установлена камера, описать как можно конкретнее ее расположение (около какого подъезда, квартиры и т. п.) И указать в обращении двух адресатов: акима и начальника департамента полиции.