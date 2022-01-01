В 138-м туре «Нужных денег» по одной из заявок собрали почти втрое больше

Для одного из участников сборы прошли более чем успешно. Второму еще далеко до желаемой суммы, но мы будем продолжать сбор, сколько потребуется для полного удовлетворения заявки.

Сколько бы ни было читателей у бумажной версии «Нашей Газеты» и посетителей сайта ng.kz, надо признать, что аудитория соцсетей гораздо шире. Особенной популярностью пользуется аккаунт «НГ» в Instagram. Логично, что основные поступления на банковские карты участников проекта начинаются после публикации именно в этой соцсети. Поскольку сбор для одного из участников был срочным, его историю разместили первой.

Сборы успешны, но цель не достигнута

Операция Ерослава перенесена на месяц / Фото из архива Екатерины БЕЛЯКОВОЙ

10-летний Ерослав БЕЛЯКОВ из Костаная нуждается в серии операций по исправлению анатомических дефектов сердца, которые в совокупности называются тетрадой Фалло. Это очень серьезное состояние, которое может привести ребенка к летальному исходу в любом возрасте. Но врачи могут хирургически решить эту проблему, методики давно отработаны. Главное, успеть выправить все дефекты к 18 годам, а между операциями детей с тетрадой Фалло поддерживают препаратами.

Ерослав так живет все 10 лет своей жизни, первая операция была сделана давно, а вот теперь пришел черед второй. 13 декабря мальчик должен был лечь под скальпель в детской кардиологической клинике АО «Национальный научный медицинский центр». Операция бесплатная, а вот на проезд и проживание в столице требовалось не меньше 300 000 тенге. Поэтому задача у нас была - как можно быстрее собрать эти деньги.

Сказать, что сборы для Ерослава сложились успешно, это ничего не сказать. Перечисления с добрыми пожеланиями очень быстро превысили сумму, указанную в заявке. К примеру, один только взнос в 300 000 тенге от читательницы Кристины, полностью мог закрыть сбор. Но желающих помочь мальчику с тяжелым сердечным заболеванием было немало. Всего для Ерослава поступило 62 взноса на общую сумму 850 825 тенге. По условиям проекта все деньги, которые поступают на личные карты участников, остаются у них и не подлежат перераспределению, поскольку каждый взнос - это волеизъявление конкретного благотворителя, никто не имеет права оспаривать его.

Будучи уверенными, что Ерослав уже прооперирован, 15 декабря мы связались с его мамой и спросили, как мальчик чувствует себя. Но оказалось, что поездка в Астану получилась преждевременной.

- Спасибо большое всем, кто нам помог, но поделиться результатами мы пока не можем, - сообщила Екатерина БЕЛЯКОВА. - В Астане нам сказали: пока зубы не вылечим, к ним даже не ехать. Нельзя, оказывается, оперировать сердце, если есть больные зубы. Но наши врачи нам этого не сказали. Они же должны были все объяснить! Еще и лора мы не прошли, что тоже нужно обязательно. Теперь на операцию едем 12 января, надеюсь, успеем все зубы сыну вылечить. А на поликлинику № 3, где так халатно отнеслись к Ерославу, думаем подать в суд.

То есть эта поездка оказалась безрезультатной, придется второй раз посетить столицу. Выходит, не зря так получилось, что собрали денег больше, чем требовалось. Ерославу понадобится вторая поездка в Астану, да и на новые вещи, которые нужны непременно с застежками, теперь хватит.

Мы будем ждать новостей от Ерослава только после новогодних каникул. Очень хочется надеяться, что все сложится наилучшим образом и лечение зубов будет завершено вовремя, а операция пройдет успешно.

Будем продолжать

Возможно, Бекзату придется ждать свой вертикализатор не один месяц / Фото из архива Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

10-летний Бекзат ШИТАНОВ из Костаная страдает ДЦП, как и его брат-близнец Алмат. У Бекзата есть все перспективы ходить самостоятельно, хоть и опираясь на ходунки. Врачи довольно высоко оценивают шансы на это, особенно после успешной операции, которую недавно перенес мальчик. Но, сколько бы ни старались родители, обеспечивая сыну постоянные курсы массажа, лечебную физкультуру и прочие реабилитационные мероприятия, без вертикализатора не обойтись. Вертикализатор нужно иметь дома, чтобы пользоваться им ежедневно. Нужный аппарат стоит немало - 1 400 000 тенге. Когда комиссия отбирала Бекзата для участия в проекте, мы понимали, что аккумулировать такую сумму придется не один месяц. Поэтому сбор с самого начала был заявлен как пролонгированный, а оценивать успешность пока преждевременно.

На карты «Каспи» и Народного банка для Бекзата поступили 55 взносов на общую сумму 233 304 тенге. Еще 2 000 наличными принесла в редакцию наша читательница Ольга Ивановна Петрова и 200 000 тенге внес наш генеральный спонсор - ТОО «КазНефть». Итого - 435 304 тенге, то есть примерно треть требуемой суммы.

- Мы сразу понимали, что сейчас трудно быстро собрать такие деньги, - сказала мама мальчика Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Не только у нас тяжело с деньгами, у всех людей такое время настало. Поэтому мы очень благодарны за то, что есть, и будем терпеливо ждать, когда все получится. Спасибо всем, кто помогает!

Мы напоминаем реквизиты карт, на которые можно перечислить деньги для Бекзата Шитанова.

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

О тех, кому помогли

9-летнему Даниле БУРАКУ из Рудного в ходе 137-го тура наши читатели помогали приобрести специальные лыжи для коляски. Они нужны для того, чтобы не покупать очень дорогие специальные санки-коляску для зимних прогулок. Такие лыжи модели Wheelblades нужно просто приладить к колесам уже имеющейся коляски и можно покорять зимние улицы без проблем. Данила не первую неделю прогуливается в коляске с этими лыжами, и мы спросили его маму, как показало себя в деле это приспособление.

- Я очень довольна, ожидания полностью оправдались, - ответила Мария БУРАК. - Без этих лыж я бы не смогла вообще сдвинуть коляску там, где снег. А сейчас никаких проблем, мы можем гулять по парку после снегопада, а у меня эти поездки не отнимают силы. Когда держишь эти лыжи в руках, сразу ощущаешь, что вещь крепкая, качественная. Я рекомендую такие всем, у кого не хватает денег на отдельную зимнюю коляску. Лыжи легко надеваются на колеса и легко снимаются при необходимости, пользоваться ими несложно. Спасибо всем от меня и от Данилы, что подарили нам полноценные зимние прогулки.

Семьи, где есть потребность в зимних санках-коляске, но нет возможности приобрести их, могут воспользоваться советом Марии и обратить внимание на полезное приспособление - лыжи Wheelblades, позволяющие превратить летнюю коляску в зимнюю.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 139-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 138-й тур