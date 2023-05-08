Когда моего дедушку Ергазы Кабакова забрали на войну, остались бабушка Бикен, мама Куляй, дядя Мадыгали, тетя Раиса. Сообщение о том, что дед пропал без вести, пришло в марте 1944 года. По рассказам мамы, его ждали всегда и надеялись, что вернется. Потом просили у Всевышнего найти место его захоронения, однако никто из детей деда не дождался и не увидел его могилу и не смог побывать там.

Город Любань в Ленинградской области. «Березовая аллея» / Фото автора письма

Искать деда по моей просьбе начал мой сын Хайдар Беисов, связался с поисковыми группами РФ. Долго не было результатов и лишь в начале 2020 года пришел ответ из г. Любани Ленинградской области с данными о месте братского захоронения «Березовая аллея». В поиске помог житель г. Любани Владимир Разумов, большое ему спасибо.

В период пандемии мы не смогли выехать, и только в 2023 году я с супругой Ботагоз побывал там. Большую помощь в организации поездки оказали наши друзья из Санкт-Петербурга Сергей Шашков со своей супругой Натальей, поддержали и были вместе в поиске и поездке друзья из Златоуста и Челябинска Олег Садовских с супругой Еленой и Олег Мусабаев с супругой Светланой. Большое им всем спасибо!

Булат БЕИСОВ, Костанай