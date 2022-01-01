Как сельский учитель из Кустанайской области стал заместителем министра просвещения Каз. ССР

Алексей Саламахин (справа) и Иван Терновой на территории Костанайского педагогического колледжа после презентации книги / Фото автора

Мы познакомились с Алексеем Саламахиным в п. Большая Чураковка Убаганского района Кустанайской области Казахской ССР. В этом районе два села с одинаковым названием. Первое - Малая Чураковка - это часть села Силантьевка. Второе - Большая Чураковка, она всегда определяла административную единицу чего-либо - волости, совета округа, райцентра.

Здесь были размещены все центры развития: райком партии, райисполком, райпотребсоюз, райвоенкомат, райбольница, райком комсомола, районо, одним словом, все движение жизни. Все эти подразделения были укомплектованы самыми прогрессивными людьми, имеющими самое высокое образование, опыт работы, культуру, авторитет среди населения: это была интеллигенция района, носители культуры, они определяли моральное состояние Чураковки и района, образ жизни и поведения. Люди одевались красиво, по моде, чисто, были примером.

В этой благоприятной среде мы и познакомились с Алексеем. Он родился в колхозе им. Свердлова этого же сельского совета, я - в п. Анастасьевка. Это были 1940-1950-е годы. После войны родители из сел и деревень хотели, чтобы их дети получили хорошее среднее образование и поступили в любой вуз страны, и детей отдавали учиться в Большечураковскую среднюю школу в 8-й, 9-й, 10-й классы. В этих классах в 50-е годы обучение было платным.

Я поступил в эту школу в 1948 году. Дети, поступившие туда, жили в основном на квартирах, а те, у которых расстояние до школы было 7-10 км, ходили в школу пешком, особенно старшие классы. В 1954 году в школе было два десятых класса, дети были разновозрастные, переростки, но все учились хорошо, хотели получить добротный аттестат и учиться дальше. Из нашего выпуска фактически все учились в вузах, техникумах и других учебных заведениях. Алексей Федосеевич жил в поселке, расположенном от райцентра в 20 км. Он тоже учился в школе райцентра.

Для сельской молодежи этих лет было самым важным получить среднее образование, открыть себе дорогу для получения нужной специальности: стать учителем, врачом, инженером, агрономом, летчиком, геодезистом, геологом, строителем, ветврачом, вырваться в люди, стать квалифицированным специалистом. После войны этих специалистов в селе не было. И тут в стране родился призыв - осваивать целинные и залежные земли. У молодежи витала идея подвига, патриотизма. Кустанайская область была в центре освоения целины, сюда ехала молодежь со всех концов СССР, это вдохновляло местных девчат и ребят. Нам тоже хотелось куда-нибудь поехать, стать участником подвигов.

Люди в послевоенные годы жили бедно, ехать куда-то учиться не было возможности, а расти надо было.

Алексей Федосеевич по совету коллег поступил в Кустанайский государственный учительский институт им. Амангельды Иманова, успешно окончил, получил квалификацию учителя математики семилетней школы. В 1954 году был принят в Лихачевскую школу. С удовольствием учил детей: организовывал для них дополнительные занятия, кружки, вел большую воспитательную работу, сам был в колхозе активистом, участвовал во всех общественных мероприятиях. Его заметили в районо и перевели в Большечураковскую среднюю школу, для 1957 года она имела хорошую учебно-материальную базу.

В 1954 году я окончил школу и ушел в армию, затем учился в институте, академии в Москве, стал профессором. Этой школе я благодарен во всем, многие выпускники прославляли ее как малую родину.

Алексей Федосеевич был не только прекрасным учителем, он был умелым организатором детского коллектива, учительских кадров, вел большую общественную работу, вскоре его назначили завучем школы, а затем и директором.

Шли 60-е годы ХХ столетия, район быстро развивался, хороший толчок ему дала целина, новые совхозы, рост населения, увеличивалось число детей, учащихся. Школу уже не удовлетворяло ее техническое состояние, она старела. Построенная еще в 30-х годах как школа рабочей молодежи (ШКМ) свои функции выполнила. В эти годы перед директором школы стала главная задача - решить вопрос о строительстве новой средней школы. Нужен был толчок. После долгих хождений вопрос был решен положительно. Большечураковская школа стала совершенно новой не только по материальной части, но и по качеству обучения и воспитания учащихся. Директор школы стал отличником просвещения Казахской СССР, имел грамоты районо и области.

Кустанайская область в 60-70-е годы была лучшей в республике по всем показателям развития образования. Заведующим облоно был ветеран образования, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заслуженный учитель Казахской ССР Яков Иосифович Березин. Облоно заметило творчество активного директора и в 1969 году перевело его в райцентр более крупного Кустанайского района - в Затобольскую среднюю школу. К этому времени Алексей Федосеевич уже имел высшее образование, окончил Кустанайский пединститут. В этой школе работали много школьных коллег, сокурсников.

Я в 60-е годы работал в обкоме комсомола, обкоме партии. В аппарате обкома так же, как и везде, была проблема кадров. Каждый подбирал себе работников и хотел заполучить лучшего специалиста. Я работал тогда в отделе науки, наш отдел курировал вузы, техникумы, школы, дошкольные учреждения, одним словом, все образование и воспитание в регионе. Заведовал отделом Бикен Жусупович Аханов. Прекрасный учитель, опытный организатор, отличник просвещения СССР и Казахской ССР, психолог и педагог, до глубины души партийный человек, душевный собеседник, хороший друг и товарищ. У нас в отделе уволился работник, была вакансия. Аханов всегда советовался со своими работниками по отдельным вопросам. Как-то вызывает к себе и говорит: «Иван Кондратьевич, у нас в отделе есть вакансия, нет ли у тебя на примете хорошего директора школы, коммуникабельного человека, способного работать в обкоме партии». Я говорю: «Есть много, но надо подумать, поискать». Через время вызывает и говорит: «Ну что надумал?» - «Есть у меня на примете, но надо еще посмотреть». - «Как фамилия?» - «Саламахин Алексей Федосеевич, директор Затобольской СШ, мой земляк». - «Я его знаю, поезжай, посмотри школу, поговори с народом, в общем, все о нем узнай».

Алексей Саламахин на презентации книги о нем, выпущенной центром повышения квалификации педработников. Костанай. 17 августа 2019 г. / Фото автора

Алексей Федосеевич приветливо меня встретил, долго обо всем говорили. Посмотрел школу, кабинеты, классные журналы, поговорил с учителями, друзьями в райкоме партии. Перед отъездом Саламахин говорит: «А ты зачем приезжал?» Я ответил, что смотрю школу, изучаю партийные организации, работа у меня такая. Вскоре вызвал его в отдел Аханов, долго беседовал, повел к секретарям по отделам. Сравнительно быстро на бюро обкома партии утвердили его инструктором отдела науки и школ. Стали работать вместе, ездить по школам, районам, готовить вопросы на бюро, вели всю работу отдела. Затем я ушел на работу в пединститут.

Алексей Федосеевич проработал в отделе два года, а в 1974 году его утвердили заведующим Кустанайского областного отдела народного образования.

Я работал в институте, Алексей Федосеевич - в облоно. Мы периодически встречались на областных и республиканских мероприятиях. Дружили, встречались в узком семейном кругу. В области в 70-х годах в народном образовании дела шли неплохо: строилось много современных типовых школ в районах и городах, росло число детских садов, привели в хорошее состояние детские дома, школы-интернаты, решали вопросы всеобуча, совершенствовали связи родителей со школами. Область занимала призовые места по охвату учащихся пионерскими лагерями, студенты пединститута работали воспитателями во всех лагерях целое лето, значительно улучшился качественный состав учителей. Все выпускники пединститута, как правило, направлялись на работу в районы по распределению комиссии, в которой мы заседали вместе.

Особенно активно развивались наши отношения, когда в октябре 1981 года министр просвещения Казахской ССР Кожахмет Болахметович Балахметов утвердил меня ректором Кустанайского педагогического института им. 50-летия СССР. Алексей Федосеевич стал членом ученого совета института, я - членом совета облоно. Мы встречались не только как товарищи, а как люди, решавшие крупные государственные вопросы одной системы в области и республике в целом. Мы понимали ту ответственность, которая легла на нас перед республикой. Все время стремились решать вопросы по-государственному, часто ездили вместе на коллегии министерства с отчетами, вместе отчитывались на совете министерства по различным вопросам.

Наблюдая за Алексеем Федосеевичем, я видел, как он быстро формировался как профессиональный государственный служащий, честный, добросовестный, ответственный. Он четко, продуманно вел советы облоно, скрупулезно решал сложные вопросы школ области, часто выступал на советах института, давал деловые рекомендации и советы в деле воспитания молодежи, подготовке кадров.

В должности заведующего облоно Саламахин проработал 12 лет. Он знал все тонкости своей работы, сложно было поймать его на какой-то коварной мелочи. Правда, анекдотов знал намного меньше, чем его предшественник Яков Березин. Это вообще была глыба в системе образования республики и области. Березин создал систему образования области и более 27 лет руководил ею. Его опыт - это достояние республики, и Алексей Федосеевич из этой системы и опыта работы взял много.

Алексей Федосеевич хорошо поднял народное образование. В 1986 году министр просвещения пригласил его на работу в качестве первого заместителя. В этой должности он проработал более двух лет, оказывал помощь области и пединституту. Я бывал в Алма-Ате, всегда заходил к нему по различным вопросам, которые он решал положительно. Заходил в его приветливый дом. Особенно внимательна была мама Алексея к кустанайцам, жена его тоже любила гостей-земляков, она приветливая, добрая и трудолюбивая женщина. В семье выросли хорошие дети.