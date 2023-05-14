1 мая 1923 г. на площади Свободы (возле нынешнего здания КРУ, бывшая Соборная площадь) начальник гарнизона Кустаная Бабков принимал парад. Участвовали все воинские части ЧОН, Кустанайский батальон, 69-й пеший дивизион, губернская и городская милиция, губвоенкомат, управление ГПУ, профорганизации и гражданские учреждения. Затем колонна проходила по ул. Толстого на ул. Красного Пахаря (Баймагамбетова), направляясь на братские могилы для отдания чести павшим борцам (парк Победы). Обратно возвращались по ул. Самарской (Куйбышева, Козыбаева) на ул. Советскую (Ленина, Аль-Фараби) до губвоенкомата (пассаж Яушевых).

2 мая 1923 г. в Кустанае проведен День древонасаждения. Для его проведения создана комиссия из представителей губкома, губкомхоза, губисполкома, всеобуча, рабпроса, губоно, губздравотдела, гублеспода. Произведена посадка деревьев в общественных местах города.

2 мая 1945 г. решением Кустанайского облисполкома в день 26-летия со дня гибели А. Иманова проведены областная байга и скачки лошадей конезаводов № 116 и № 48 в Кустанае.

5 мая 1993 г. указом президента РК в честь 48-й годовщины Победы установлены дополнительные льготы Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Они освобождались от квартплаты, оплаты коммунальных услуг, за пользование телефоном (кроме междугородних переговоров). Каждому обеспечивалось единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей из республиканского бюджета, предоставлялось право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей по месту жительства за счет местного бюджета. Глава государства рекомендовал руководству областных, городских администраций практиковать присвоение имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы улицам и площадям городов.

7 мая 1965 г. указом Президиума Верховного Совета Каз. ССР в честь 20-летия Победы награждены почетными грамотами М. П. Галин - помощник электровоза (Рудный), В. Е. Головченко - сотрудник Кустанайского облвоенкомата, Н. А. Куликов - моторист зерносовхоза «Харьковский», В. Д. Науменко - управоляющий отделением совхоза Федоровского района, М. И. Пресняков - машинист Соколовского рудоуправления.

9 мая 1936 г. постановлением Кустанайского РИКа установлены доски-щиты для вывешивания центральных газет в трех пунктах Кустаная: ул. Ленина - Калинина (Аль-Фараби - Алтынсарина), Советский базар (Центральный рынок), ст. Кустанай.

15 мая 1944 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Красного Пахаря переименована в память погибшего Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова.

17 мая 2001 г. в память о геологе, дважды лауреате Государственной премии СССР, кавалере орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», почетном разведчике недр установлена мемориальная доска с барельефом Б. Едигенова на здании Северо-Казахстанского территориального управления охраны и использования недр по ул. Гоголя, 75 в Костанае.

19 мая 1923 г. Кустанайское бюро губкома утвердило положение о проведении единого сельскохозяйственного налога в губернии. Установлена смешанная форма налога. Постановлено в Кустанайском и Федоровском уездах установить 75% натуральную форму выполнения налога и 25% - денежную. В Денисовском и Адамовском уездах - на 60% денежную и на 40% натуральную форму. В Урицком и Боровском - 50% на 50%.

23 мая 1937 г. президиум Кустанайского горсовета предложил артели «Казпобеда» ликвидировать ресторан по ул. Ленина - Октябрьской (Аль-Фараби - Дулатова), совместив его с рестораном на ул. Толстого, и переоборудовать в общественную столовую. Во всех столовых города запретить продажу всех спиртных напитков, обеспечив минеральной водой, квасом, ситро. Организовать столовую на Советском базаре без спиртных напитков.

23 мая 1951 г. в Кустанае организован городской пионерлагерь на Красном Кордоне. Заготовлены 4 брезентовые палатки на 16 человек, 80 метров фанеры, 100 метров толи для устройства дополнительных помещений.

23 мая 1978 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Новая переименована в ул. им. дважды Героя Советского Союза Л. И. Беды.

25 мая 1944 г. постановлением Кустанайского облисполкома и бюро обкома КПб Казахстана введено раздельное обучение мальчиков и девочек в школах Кустаная. Утверждены мужские школы: средняя им. Кирова, неполная средняя № 1 им. Павлова по ул. Куйбышева, 35 (Козыбаева). Утверждены женские школы: средняя им. Горького по ул. Ленина, 51 (Аль-Фараби), неполная средняя № 2 им. Пушкина по ул. Чкалова, 61 (Каирбекова), средняя им. Крупской по ул.Тарана, 88 (Тауелсиздик). Утверждены смешанные школы: средняя им. 20 лет Октября в Наримановке, начальная № 1 по ул. 1 Мая, 52, начальная № 3 по ул. Октябрьской, 49 (Дулатова).

27 мая 1964 г. Кустанайский горисполком решил осуществить реконструкцию существующего здания Дома культуры с надстройкой второго этажа и двухэтажной пристройкой второго крыла (телерадиокомпания «Костанай», пр. Аль-Фараби).

29 мая 1963 г. в Кустанае создано добровольное городское общество коллекционеров.

30 мая 1949 г. решением Кустанайского облисполкома создан областной организационный комитет по оформлению добровольных охотничьих обществ. В области созданы 4 добровольных охотничьих общества: в Кустанае, Федоровке, Боровом, Семиозерном.

30 мая 1984 г. принято решение горисполкома о строительстве гаража на территории технического училища № 10 в Кустанае.

31 мая 1967 г. решением Кустанайского горисполкома установлена мемориальная доска летчику-космонавту В. М. Комарову, ул. Базарная переименована в ул. Комарова.