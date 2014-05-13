Куда пойти с 11 по 17 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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13 мая,
12.00
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«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
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14 мая,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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12 мая,
10.00
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«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
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12 мая,
18.30
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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14 мая,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 мая,
18.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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12 мая,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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13 мая,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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13 мая,
17.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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14 мая,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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14 мая,
17.00
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»
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В течение месяца
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Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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11 мая,
19.00
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Концерт «Мир корейских сериалов». BN TEAM исполнит саундтреки из таких сериалов, как «Цветочки после ягодок (F4)», «Ва-банк», «Алые сердца: Коре», «Полный дом» и другие
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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В течение месяца
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«Легенды Бурабая» выставка экспонатов из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28 ,
WhatsApp +7-705-746-73-54
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13 мая,
17.30
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Бағжан Октябрь с программой «Терапия души». «Терапия души» - это проникновенные и чувственные звуки виолончели. Вы насладитесь музыкой из знаменитых кинофильмов, казахскими народными песнями, великой классикой и просто душевными произведениями, которые близки сердцу
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15 мая,
20.00
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Ернар Айдар. Концерт
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК «Текстильщик»)
тел.: +7-705-884-05-28.
Продажа билетов в ТРЦ МАRТ
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15 мая,
18.30
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«Котобум». Спектакль театра кошек Куклачева.
Детям до 3 лет вход бесплатный без предоставления места, с 3 лет приобретается полный билет
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. Матч за 3-е место. «Тобол» - IRBIS Almaty
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Костанай, СРК «Костанай»
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11 мая, 19.00
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Футзал. Чемпионат РК. Финал. «Аят» - «Кайрат»
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Рудный, Ayat futsal arena
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13-14 мая
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