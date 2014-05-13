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Куда пойти с 11 по 17 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

13 мая,

12.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

14 мая,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

12 мая,

10.00

«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

12 мая,

18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

14 мая,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 мая,

18.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

12 мая,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

13 мая,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

13 мая,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

14 мая,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

14 мая,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»

В течение месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

11 мая,

19.00

Концерт «Мир корейских сериалов». BN TEAM исполнит саундтреки из таких сериалов, как «Цветочки после ягодок (F4)», «Ва-банк», «Алые сердца: Коре», «Полный дом» и другие

 

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

В течение месяца

«Легенды Бурабая» выставка экспонатов из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28 ,

WhatsApp +7-705-746-73-54

13 мая,

17.30

Бағжан Октябрь с программой «Терапия души». «Терапия души» - это проникновенные и чувственные звуки виолончели. Вы насладитесь музыкой из знаменитых кинофильмов, казахскими народными песнями, великой классикой и просто душевными произведениями, которые близки сердцу

15 мая,

20.00

Ернар Айдар. Концерт

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9, (бывший ДК «Текстильщик»)

тел.: +7-705-884-05-28.

Продажа билетов в ТРЦ МАRТ

15 мая,

18.30

«Котобум». Спектакль театра кошек Куклачева.

Детям до 3 лет вход бесплатный без предоставления места, с 3 лет приобретается полный билет

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. Матч за 3-е место. «Тобол» - IRBIS Almaty

Костанай, СРК «Костанай»

11 мая, 19.00

Футзал. Чемпионат РК. Финал. «Аят» - «Кайрат»

Рудный, Ayat futsal arena

13-14 мая