Начнем с вопроса: что лучше для жителей Костаная - частные дома или высотки-человейники?

Территория бывшего КСК - свалки мусора и крысы / Фото автора письма

Я хорошо знаю город, в нем было много добротных и приличных домов, совсем мало откровенных разволюх. Огородик, садики, живут люди, которые любят жить на земле, живут десятилетиями, вдобавок к пенсии выращивают фрукты-овощи. Разве это плохо?

После 30-летия правления Назарбаева решили построить «Новый Казахстан». Но если уж строить, то нужно строить нечто лучшее, чем было, а наши власти считают, что вместо красивых, уютных и аккуратных домиков высотки должны соседствовать с бардаком и свалками? Люди вложили в свои дома десятилетия труда, кредиты и прочее, а их под снос. У нас земли нет или совести?

Свалка в центре, мусор, развалины, сухая трава, сверху - дохлая собака... Недалеко от областного акимата, где были до перестройки пороховой завод и химкомбинат, 4 га позора по пр. Аль-Фараби, 111 «А». Тут можно построить новый микрорайон, студенческий городок, парашютную вышку - и польза для молодежи, и бизнес, и подготовка к армии, и прочее.

Прежде чем валить домики и ломать судьбы людям, нужно искать альтернативу. Специально недавно был на том месте, где стоял флагман промышленности - КСК. Еще один позор. Пока отдыхал, около меня пробежало около 20 крыс...

Чистые улицы, прекрасные фасады, деревья, которые наконец-то прижились после шести посадок - все это на центральных улицах, а во дворах - стыдно смотреть: свалки, облезлая штукатурка... По ул. Алтынсарина (бывшая база Казвзрывпрома) - два дома, как после Сталинградской битвы, без окон и дверей. Если их снести, то можно десятки домиков от сноса спасти и дать людям спокойно дожить до старости лет.

Во всем мире есть понятия старый город и новый город. Везде относятся к своей истории уважительно.

Кроме того, необходимо как можно быстрее решить проблему ПКСК, ОСИ - это организационная проблема всего лишь! Все на перепутье, в ожидании. Пример - дом № 44 по ул. Гоголя, который обслуживает ПКСК «Восход». Входные двери вот-вот упадут, штукатурка отвалилась, швы разошлись, стена промерзает, принять ванну невозможно. Председатель ПКСК сначала обещала, теперь не обещает. Ждут ОСИ. Управы нет. Участник Великой Отечественной войны всю зиму по своей инициативе убирал снег с бордюров детской площадки, чтобы туда не заезжали автомобили, потому что дворника нет. Предлагал забить две трубы в землю для ограничения проезда на площадку - нет слесарей и кувалды. Но председатель есть и касса есть! Работает исправно. Как долго будет длиться эта реформа?

Я сам строитель, более 40 лет был на разных должностях в этой сфере и скажу, что лучше системы домоуправлений не было. Был бюджет, были специалисты, инструменты, схемы... Начали все рушить, хотели лучше, а получилось как всегда. Ремонтный трест, ремуправление, дежурный диспетчер, электрик, сантехник. Все проверено временем. А этих бездельников разогнать!

Был на приеме у акима области. Чувствуется, свой, местный. Возьмется за порядок. Да и городской аким берется навести порядок. Они не будут рушить кинотеатры, продавать троллейбусные парки и теплицы. Не будут заниматься показухой. За времена независимости что мы только не открывали и какие ленточки не перерезали... А в результате появилась необходимость строить «Новый Казахстан». И нам нельзя их подводить. Надеемся и ждем всю жизнь. То коммунизм, то социализм, то тридцатку развитых экономик и еще неизвестно чего. Последняя надежда - на здравый смысл.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай, 95-летний сварщик, прораб, начальник участка