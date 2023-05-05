Каждый день за остановкой «Центральный рынок» по ул. Алтынсарина, 131 со стороны КСК можно видеть спектр зрелищ для жильцов нашего дома. То кто-то забежал справить нужду среди дня, то распитие спиртных напитков, притом подсоединяются и другие компании с дальнейшим выяснением отношений до тех пор, пока с балкона уже грозишь полицией разойтись… А когда предупреждаешь о вызове полиции, могут и обложить такими цитатами, которые даже не слышала ранее (за которые теперь полагается штраф).

Шумная компания стала проблемой для жильцов дома № 131 по ул. Алтынсарина / Фото автора письма

Давайте уже наведем порядок до конца в самом центре города! Благодаря «НГ» мы избавились от горожан без определенного места жительства, которые постоянно находились и жили в нашем дворе! Можно теперь проконтролировать другую сторону дома? Поставить камеры…

Мы, жители, избавимся от шумных компаний и запахов испражнений под окнами (летом запах и до четвертого этажа доходит, а как жить людям с первого этажа?), бюджет пополнится за счет нарушителей.

Я через «НГ» обращаюсь к правоохранительным органам: необходимо постоянно заходить патрулю в этот закоулок. Думаю, несколько штрафов и элементарная табличка о штрафе за распитие спиртных напитков в общественном месте, плюс постоянный контроль территории отрезвит от таких поступков.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай