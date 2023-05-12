Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 14 - Виктор ЮРЧЕНКО (п. Кушмурун, Аулиекольский р-н).

Стаж вождения: 40 лет. Автомобиль: УАЗ-396255-330 («буханка»). Цвет: камуфляж. Пробег: 99 411 км. Год выпуска: 2015. Объем двигателя: 2,7 л, бензиновый. КПП: механическая.

Виктор Юрченко (слева): «Я всегда хотел купить «буханку» для охоты и рыбалки» / Фото из личного архива

Рассказ об этом участнике прислала «НГ» его жена Наталья ЮРЧЕНКО:

- Мой муж - рыбак и охотник. У него до этого был новый Mitsubishi Pajero, но он всегда говорил: «Вот бы купить «буханку» и убивать по нашим дорогам!» Я почему-то думала, что как-то стремно после такого авто - и на УАЗ, а тут у него юбилей - 65 лет! Я смотрела в Интернете переделанные для рыбалки автомобили, потом подумала, что можно ведь это и самим сделать. И вот купила обычную серую «таблетку». Потом мне подсказали контакты ребят в Костанае, которые занимаются переоборудованием, я связалась с ними, примерно описала, что и как хочу. И началась работа.

До дня рождения мужа оставалось меньше месяца, я хотела сделать сюрприз. Ребята, которые ею занимались, были в шоке, ведь обычно из старых «таблеток» что-то лепят, а тут новый УАЗ! И вот я приезжаю к ним, а машина стоит (точнее, «скелет» от нее) без стекол, пустая, как в мультике «Маша и Медведь».

Расширили мост, поставили мощные колеса, заменили стекла на современные, приварили толстейший бампер, мощные брызговики на цепях, спереди поставили усиленную электролебедку на 6 тонн, сварили толстый багажник, поставили сверху 4 лампо-фары, сзади - люстры, запаску и лестницу. Кузов внутри машины укрепили дугами, утеплили, утолщили. В салоне установили передние сиденья от «мерседеса» - мягкие и удобные, все обтянули кожей и камуфляжным брезентом, поставили современную панель, руль приличный. Внутри везде LED-подсветка, диванчик, который полностью раскладывается. Есть также тумбочка, которая выдвигается, а в ней газплита, багажный отсек обшили металлом. Из «родного» осталось только то, что находится под капотом. Последним штрихом стала покраска в камуфляж.

Спереди на УАЗе установлена электрическая лебедка на 6 тонн / Фото из личного архива

Спасибо Алексею, это супермастер! По времени не успевали, я уже и не надеялась, что покрасят. И вот утром в день рождения мужа Леша звонит, говорит: забирайте! Такую красоту нарисовали: там и силуэт зайчика видно, и уточки, и орла. Также приятным был номер с цифрами 965 - это 9-я по счету у мужа машина, которую подарили на его 65-летие!

Сам Виктор отмечает, что много денег ушло на переоформление документов, так как было очень много дополнительного оборудования и изменений. Зато «буханка» готова к охоте и рыбалке и пройдет по любому бездорожью.

- Машина очень удобная получилась для дальних поездок, - говорит владелец. - Если выезжаю куда-то далеко, то ставлю дополнительно электрообогреватель, также поставил обдув на стекла. Как подарили, сразу начали звонить, чтобы вытащил машины из грязи или в буран. Ездил, помогал. В первую зиму была интересная история: ребята знакомые поехали на озеро на УАЗ Hunter и сломались. Водителя зовут Петруха, он мне позвонил, так как был сильный буран. Я подумал, что нельзя оставлять ребят там замерзать, взял с собой товарища и поехали их искать. Хорошо, что я там каждый кустик знал. Дороги не видно, но помогли интуиция и знание местности.

А как-то однажды осенью товарищ Игорь попросил вытащить - поехал по делам и провалился в колею от «Кировца». Холодно было, я не мог оставить человека в беде. Подъехал, он босиком, а там лед кругом. Говорю: «Ты чего?! Заболеешь же!» Вытащил, он и сейчас помогает мне с ремонтом в благодарность за помощь. Всякое случалось, но я никогда не снимал на камеру. Поможем, вытащим, спасем, а съемка это так - для показухи.

Из-за зеленого камуфляжа автомобиль прозвали «крокодилом» / Фото из личного архива

У моего друга была «буханка», я очень хотел себе такую тоже. У нее очень большая вместимость, а в тот же джип, например, все оборудование не положишь. Она очень проходимая. Жена назвала автомобиль «крокодилом», так как он большой и зеленый. Я раньше работал учителем физкультуры в школе, был первым, кто начал водить детей в походы в Кушмуруне на далекие расстояния. Дети называли меня «Никанор», вероятно, потому, что у меня отчество Николаевич. Я даже хотел такую наклейку сделать на машине и ее так назвать, но жене не понравилось, потому остановились все же на «крокодиле». Дочка тоже называет ее так, а Pajero - «слоном».

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 14 Виктора Юрченко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 13 мая, до 11.00 воскресенья, 14 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 11 мая, до 10.00 понедельника, 15 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 13 Виктора Канцедала поступило 134 голоса.