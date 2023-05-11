11 апреля, около 19.00, возле дома № 11 в 9-м микрорайоне Костаная автомобиль чуть не сбил двух школьниц, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Поток летит без остановки, невозможно перейти без светофора. Как добиться его установки?

Мухтар, пользователь сайта

Комментарий

В службе оперативного реагирования iKomek пояснили, что делать костанайцам, если они считают, что где-то необходим светофор: «Для решения данного вопроса требуется написать заявление в двух экземплярах с описанием проблемы на имя начальника управления полиции г. Костаная и направить в канцелярию УП по адресу ул. Тауелсиздик, 36. Второй экземпляр направить в канцелярию отдела ЖКХ по адресу ул. Байтурсынова, 55. После положительного рассмотрения вопроса будет составлена комиссия для принятия соответствующего решения».