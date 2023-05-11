О свалке во дворе дома № 14 по ул. Воинов-Интернационалистов сообщила «НГ» жительница Костаная Зарина ЦЫБУЛЬСКАЯ.

- Мусор вываливается из переполненных контейнеров, хотя их достаточно, - написала она. - Перед контейнерами - тоже кучи мусора.

На фото, которое Цыбульская прислала в редакцию, мусора было так много, что за ним едва можно было различить контейнеры.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 14. Мусор скопился справа и слева от контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

10 мая, когда на месте побывали корреспонденты «НГ», мусорные завалы уменьшились, но слева и справа от контейнеров лежали большие кучи из картона, пластика и целлофановых мешков.

Мусорные завалы уменьшились, но слева и справа от контейнеров лежали большие кучи из картона, пластика и целлофановых мешков / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке за домом № 89 по ул. Дулатова «НГ» писала две недели назад, когда она чуть ли не доходила до тротуара. Сейчас кучу мусора практически полностью убрали, но о ней напоминает пара картонных коробок справа от контейнеров.

От свалки за домом № 89 по ул. Дулатова остались только картонные коробки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за зданием «Евразийского банка» и во дворе дома № 67 по ул. Пушкина работники КТЭК хорошо утеплили. Но участок трубы, который «смотрит» на здание суда № 2 Костаная остался без изоляции.

Трубы за зданием «Евразийского банка» утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы, расположенные недалеко от суда № 2, остались частично голыми, частично с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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