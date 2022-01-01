У многих людей перед выборами появилась тревога насчет того, как они пройдут. Очень надеялись на обещание президента Токаева, что все будет прозрачно, честно, без фальсификации.

Увы, все самовыдвиженцы оказались за бортом выборов. Опять прошли лояльные к власти депутаты, послушные и покорные. Да, есть среди них те, кто может высказать свое мнение, но их - единицы. С каждым днем недовольство народа растет: тот же президент, то же правительство, те же депутаты.

Что может измениться? Ровно ничего. Президент Токаев правит уже четыре года Казахстаном, я за этот период не увидел серьезных политических и экономических перемен. Цена на все неудержимо растет, бедных и обездоленных становится все больше.

В одном из интервью с журналистами депутат Айдос Сарым сказал, что президент Токаев совершил героический поступок, спас страну, отдав приказ стрелять на поражение. Так дайте ему звание Героя Казахстана!

В одном из выступлений спикер парламента Ерлан Кошанов сказал: «Народ любит партию «Аманат». Какая это правящая партия? Довели свою страну до разграбления и тотальной коррупции. Почему в Казахстане должны править одни шалы? Избавились от одного, появился другой шал. Не хотят они терять власть, потому что есть что защищать.

Неужели в Казахстане нет людей, способных руководить страной? Нельзя так издеваться над своим народом, терпение у людей не бесконечное.

Серик ИДЕЛЬБАЕВ, Житикара