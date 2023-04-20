24 февраля, около 20 часов, в Рудном на остановке «Техникум» водитель автобуса, который ездит по маршруту № 26, прищемил дверью сумку с костылями, когда я выходил из автобуса. Я едва успел выдернуть ее из дверей. Костыли были раскладные, поэтому вторая часть одного из костылей осталась в автобусе. Я попытался догнать автобус, но он слишком быстро уехал. Это был его последний рейс на этот день.

Звонки диспетчерам в тот вечер не дали результата. Утром 25 февраля я разыскал владельца фирмы, которая обслуживает маршрут № 26, описал ему ситуацию. Он пошел мне навстречу, попросил назвать номер автобуса и описать водителя. Тогда я понял, что ничего в сумерках не запомнил. Владелец фирмы пообещал, что спросит у своих водителей об этом случае. Но никто из водителей не признался, и я их опознать не смог.

Обращался к участковому. Он предложил написать заявление, поскольку действия водителя могли быть расценены как халатность. Я написал директору фирмы предложение, чтобы установить в автобусах валидаторы и видеорегистраторы, чтобы избежать подобных инцидентов и пассажирам не было необходимости что-то доказывать.

Denfostr, пользователь сайта

Комментарий

Предприниматель Олег НАСИБУЛЛИН, его ИП обслуживает маршрут № 26, рассказал «НГ», что о данном случае ему известно, но подтвердить рассказ пассажира не удалось.

- Если что-то произошло, нужно было обратить внимание на номер автобуса, - отмечает Насибуллин. - Водителей я спрашивал, у кого в салоне остался костыль, чтобы его вернуть. У нас и сотовые телефоны теряют, и кошельки, мы всегда возвращаем. Чужое, сами понимаете, никому не нужно. Но данный факт не подтвердился. Если бы мне внятно объяснили, кто и когда зажал имущество пассажира, я бы обязательно принял меры.