Экспериментируем на кухне с экзотическими для наших мест плодами

Слева - сырой авокадо с креветками на лепешке, а справа - красавец с гриля / Фото Ночного Дозора

Чем хорош любой религиозный пост, кроме своего прямого духовного значения, так это непрестанными кулинарными поисками. И очень часто блюда, открытые в пору пищевого воздержания, так хорошо вписываются в обыденную кухню, что любо-дорого.

Отличная постная еда - авокадо. Правда, человечество делится на тех, кто его любит, и кто не выносит либо абсолютно равнодушен. Вкус у этого плода нейтральный, пользы в нем - бездна. Я люблю его настолько, что могу есть, просто размазав маслянистую мякоть по ломтику подсушенного хлеба и слегка присолив.

Конечно, делаю и более яркую по вкусу «намазку» для бутербродов и домашних «чипсов» из лаваша - гуакамоле. К авокадо добавляю лимонный сок, черный или белый перчик. По сезону еще кладу зелень, нравится, например, с кинзой, петрушкой. Количество - по вкусу и желанию.

Пробовала варианты с рубленым помидором, сладким перцем. Но мне казалось, что сочетание на троечку. И вот недавно это мое отношение сломал рецепт известного кулинара Сталика Ханкишиева. На его youtube-канале увидела, как повар готовит салат. Вроде бы самый что ни на есть привычный - из огурцов и помидоров, но он к ним добавляет еще и авокадо.

Огурец длиной с ладонь разрезать поперек на три части, каждую на бруски, потом на кубики. Помидоры сейчас взять лучше черри или что-то вроде них, всегда сладкие и достаточно нарезать штук десять пополам. Авокадо должен быть спелым. Разрезать на половинки, удалив косточку. Нарезать на кубики, не освобождая от кожуры, но и не повреждая ее ножом. Потом ложечкой вынимаешь мякоть - и кубики в салате. Сверху - микс зелени, которая есть, главное, чтобы не грубая и посвежее. Из бальзамического или хорошего красного винного уксуса, оливкового масла и соли делаешь заправку по типу соуса винегрет. Чуток поболтать, чтобы соль в уксусе разошлась и полить сверху. Перемешать. Действовать аккуратно, но перемешать хорошенько. Мякоть спелого авокадо слегка от этих действий плывет и обволакивает, объединяет другие ингредиенты. Свежо и вкусно оказалось.

Нарезать на кубики, не освобождая от кожуры, но и не повреждая ее ножом / Фото Ночного Дозора

Разрезать на половинки, удалив косточку / Фото Ночного Дозора

Потом ложечкой вынимаешь мякоть - и кубики в салате / Фото Ночного Дозора

А еще авокадо, говорят, хорошо идет и после термической обработки. Я себе такого пока не позволяла. Но сошлюсь на одного из активистов нашего кулинарного клуба: Ночной Дозор посетил недавно ресторан в Алматы, где угостился авокадо, который приготовили на гриле и подали с соусом чили и лаймом. Запекся он прямо до хорошего коричневого загара. Дозор уверяет, что на удивление вкусно. Google подсказывает, что перед запеканием срез авокадо надо смазать оливковым маслом, можно слегка посыпать специями. Простор для творчества. Надо пробовать.