По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:



- зарегистрировали брак 43 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 48 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрирован 71 новорожденный: 39 девочек и 32 мальчика. Самые популярные имена малышей: Самира, Сафия, Томирис, Ален, Ернур. Самые редкие: Лунара,

Мирослава, Жансерик, Платон, Нариман, Мухаммед-Али. Самому молодому папе - 24 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 41 го

- умер 51 человек: 22 женщины и 29 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 641 вызов, из них 564 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 360, из них 60 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 5 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 5 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 410 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 172 человека, из них поместили 147: 128 мужчин и 19 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:



- зарегистрированы 176 уголовных правонарушений, из них 21 кража и 76 фактов мошенничества;

- разысканы 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 49 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения и 1 факт контрабанды наркотических веществ.

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.