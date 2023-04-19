В 131-м туре «Нужных денег» помогли обоим участникам

В этот раз для удовлетворения заявок требовалось собрать относительно небольшую сумму, поэтому задача оказалась достижимой. Более того, образовался остаток, переходящий на следующий тур.

Кроме перечислений на личные карты участников, у нас в каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. В общем получается сумма в 210 000 тенге, благодаря чему мы можем добавлять недостающие деньги нашим участникам в случае недобора. Иногда читатели приносят наличные в редакцию. Все эти взносы мы указываем в верхней части таблицы. В этот раз собралась сумма 213 500 тенге, а после вычета добавок в пользу участников в остатке получилось 142 057 тенге, которые достанутся кому-то из участников следующего тура.

Прогулки каждый день

Совсем скоро для Данила соорудят пандус / Фото из архива Снежаны МАЛЫХ

10-летний Данил МАЛЫХ из Костаная участвует в «Нужных деньгах» четвертый раз. У мальчика ДЦП тяжелой степени, спастический тетрапарез. Со времени последнего обращения в наш благотворительный проект прошло 6 лет, Данил вырос, но ходить еще не может. Пока ребенок был мал, вопрос прогулок на свежем воздухе решался легко, но теперь мама не может вынести сына на улицу на руках, а папа днем на работе.

Выкатить инвалидную коляску с сидящим в ней Данилом по лестнице практически невозможно. Так встал вопрос о сооружении пандуса. В семье, где немалые средства тратятся на реабилитацию и лечение ребенка, найти 480 000 на пандус почти невозможно. Но, к счастью, наши читатели живо откликнулись на публикацию о Даниле и за короткий срок собрали для него 453 990 тенге. Нам оставалось добавить к ним всего 26 010 тенге из того, что было аккумулировано в кассе проекта.

- Деньги начали поступать сразу после выхода статьи, - поделилась мама мальчика Снежана МАЛЫХ. - Когда набралась половина стоимости, мы сразу ее заплатили. И пандус уже начали делать! Очень скоро его закончат, и Данил будет гулять каждый день. Спасибо всем, кто помог: «Нашей Газете», неравнодушным людям, мастерам, которые делают пандус. Вы подарили Данилу радость!

Снежана обещала после окончания сооружения пандуса снять короткое видео о том, как Данил покидает подъезд для прогулки. Мы непременно разместим его в наших соцсетях.

Лекарства по списку

Совсем скоро для Данила соорудят пандус / Фото из архива Снежаны МАЛЫХ

63-летняя жительница Костаная Татьяна РУЗАНОВА просила помощи в оплате лечения, которое необходимо пройти перед операцией по замене сустава. У женщины остеоартроз коленного сустава 3-й степени, никакое терапевтическое лечение уже не способно кардинально помочь. Только хирургическое вмешательство даст возможность нормально ходить. Операция состоится через 7 месяцев, а подготовительное лечение нужно начать уже сейчас. Но у пенсионерки с весьма скромной пенсией нет на это 142 000 тенге. От наших читателей на карту Татьяны Рузановой поступило 96 567 тенге. Чтобы она смогла оплатить все препараты, прописанные врачом, мы добавили 45 433 тенге.

- Я очень переживала, когда обращалась за помощью в «Нужные деньги», - сказала Татьяна Николаевна. - Сначала думала, что мне откажут, потому что сейчас многие нуждаются в деньгах. Потом думала, что не удастся собрать всю сумму и мне будет сложно пролечиться перед операцией. Но добрых людей много. Люди не просто деньги присылают, но еще и пишут слова поддержки. Это так согревает. Я очень благодарна за это. Спасибо всем. Всем здоровья!

В ближайшие дни Татьяна Рузанова приобретет весь набор прописанных медикаментов и начнет подготовку к важной операции.

О тех, кому помогли

Таймас ЖУМАТОВ из Костаная 6 раз участвовал в проекте «Нужные деньги». В этом месяце ему исполнится 5 лет. У мальчика атаксический церебральный паралич тяжелой степени, он нуждается в регулярных курсах реабилитации. Благодаря собственным усилиям и помощи наших читателей родители обеспечивали ему хорошую реабилитацию в России, так как в Костанае эта сфера для детей, которые уже подрастают, практически не развита, результаты от местной реабилитации мизерные. Но постоянно возить детей на реабилитацию даже в соседний Челябинск - очень дорогое мероприятие. А ведь пропускать курсы детям нельзя, может произойти откат наработанных результатов. Поэтому мама Таймаса, оказавшаяся в сложной ситуации из-за тяжелой болезни мужа, решила взять ситуацию в свои руки. Теперь в Костанае есть ЛФК-зал «Таймас», где дети могут получать помощь высококвалифицированных специалистов по лечебной физкультуре.

- К нам приезжают сильные кинезотерапевты со всего Казахстана, - поделилась Гульжан ЖУМАТОВА. - Я помогаю не только своему сыну, но и в месяц примерно 54 детям, получающим ЛФК у лучших специалистов. Они работают на результат, передают каждого ребенка друг другу, чтобы не терялась ни крупинки результатов. У нас теперь большая команда. Как говорят мамы, результаты их очень радуют. У Таймаса, например, заметно укрепилась спина, шея, руки, он уверенно ползает по-пластунски. Конечно, за комплексным лечением все равно придется ездить в Россию, но уже не так часто. Все мы очень надеемся, что и в Костанае когда-нибудь можно будет получать такую качественную помощь, как и в челябинских клиниках.

В нашей области уже много лет идут разговоры о создании хорошего реабилитационного центра для детей с ДЦП и прочими нарушениями здоровья. Возможно, скоро это осуществится и родителям не придется жить из кредита в кредит, чтобы поставить на ноги больного ребенка.

Алина ХОРОШУНОВА из Костаная трижды становилась участницей нашего благотворительного проекта. У нее ДЦП и тугоухость. В последний раз, в 2017 году, ей собирали средства на слуховой аппарат. Сейчас Алине уже 11 лет, и, как рассказала нам ее мама, девочка уже ходит сама, держась за руку или за стену. Причем сама таким образом спускается и даже поднимается по лестнице на 4-й этаж. Это указывает на то, что у нее хорошие перспективы освоить самостоятельную ходьбу, без всякой поддержки, ведь когда-то она не могла даже стоять.

- Алина учится на дому, к сожалению, ходить в школу на общих основаниях пока не получается, - сообщила мама девочки Мадина ХОРОШУНОВА. - Сбылась ее мечта: у нее теперь два кота, которых она обожает. Уже мечтает о том, как окончит школу и станет ветеринаром. Особенно сильно на нее повлияла экскурсия в ветеринарную клинику «Айболит», она была в восторге от всего там увиденного. Может, и станет ветеринаром, хоть для этого и надо много учиться. Но она у нас девочка с характером.

Да, если бы не характер, Алина, возможно, и ходить бы не смогла. Но характер преодолеет все.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 132-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 131-й тур