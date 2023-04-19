Благотворительный проект

Мир станет доступнее

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

 В 131-м туре «Нужных денег» помогли обоим участникам

В этот раз для удовлетворения заявок требовалось собрать относительно небольшую сумму, поэтому задача оказалась достижимой. Более того, образовался остаток, переходящий на следующий тур.

Кроме перечислений на личные карты участников, у нас в каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. В общем получается сумма в 210 000 тенге, благодаря чему мы можем добавлять недостающие деньги нашим участникам в случае недобора. Иногда читатели приносят наличные в редакцию. Все эти взносы мы указываем в верхней части таблицы. В этот раз собралась сумма 213 500 тенге, а после вычета добавок в пользу участников в остатке получилось 142 057 тенге, которые достанутся кому-то из участников следующего тура.

Прогулки каждый день

Совсем скоро для Данила соорудят пандус / Фото из архива Снежаны МАЛЫХ

10-летний Данил МАЛЫХ из Костаная участвует в «Нужных деньгах» четвертый раз. У мальчика ДЦП тяжелой степени, спастический тетрапарез. Со времени последнего обращения в наш благотворительный проект прошло 6 лет, Данил вырос, но ходить еще не может. Пока ребенок был мал, вопрос прогулок на свежем воздухе решался легко, но теперь мама не может вынести сына на улицу на руках, а папа днем на работе.

Выкатить инвалидную коляску с сидящим в ней Данилом по лестнице практически невозможно. Так встал вопрос о сооружении пандуса. В семье, где немалые средства тратятся на реабилитацию и лечение ребенка, найти 480 000 на пандус почти невозможно. Но, к счастью, наши читатели живо откликнулись на публикацию о Даниле и за короткий срок собрали для него 453 990 тенге. Нам оставалось добавить к ним всего 26 010 тенге из того, что было аккумулировано в кассе проекта.

- Деньги начали поступать сразу после выхода статьи, - поделилась мама мальчика Снежана МАЛЫХ. - Когда набралась половина стоимости, мы сразу ее заплатили. И пандус уже начали делать! Очень скоро его закончат, и Данил будет гулять каждый день. Спасибо всем, кто помог: «Нашей Газете», неравнодушным людям, мастерам, которые делают пандус. Вы подарили Данилу радость!

Снежана обещала после окончания сооружения пандуса снять короткое видео о том, как Данил покидает подъезд для прогулки. Мы непременно разместим его в наших соцсетях.

Лекарства по списку

Совсем скоро для Данила соорудят пандус / Фото из архива Снежаны МАЛЫХ

63-летняя жительница Костаная Татьяна РУЗАНОВА просила помощи в оплате лечения, которое необходимо пройти перед операцией по замене сустава. У женщины остеоартроз коленного сустава 3-й степени, никакое терапевтическое лечение уже не способно кардинально помочь. Только хирургическое вмешательство даст возможность нормально ходить. Операция состоится через 7 месяцев, а подготовительное лечение нужно начать уже сейчас. Но у пенсионерки с весьма скромной пенсией нет на это 142 000 тенге. От наших читателей на карту Татьяны Рузановой поступило 96 567 тенге. Чтобы она смогла оплатить все препараты, прописанные врачом, мы добавили 45 433 тенге.

- Я очень переживала, когда обращалась за помощью в «Нужные деньги», - сказала Татьяна Николаевна. - Сначала думала, что мне откажут, потому что сейчас многие нуждаются в деньгах. Потом думала, что не удастся собрать всю сумму и мне будет сложно пролечиться перед операцией. Но добрых людей много. Люди не просто деньги присылают, но еще и пишут слова поддержки. Это так согревает. Я очень благодарна за это. Спасибо всем. Всем здоровья!

В ближайшие дни Татьяна Рузанова приобретет весь набор прописанных медикаментов и начнет подготовку к важной операции.

О тех, кому помогли

Таймас ЖУМАТОВ из Костаная 6 раз участвовал в проекте «Нужные деньги». В этом месяце ему исполнится 5 лет. У мальчика атаксический церебральный паралич тяжелой степени, он нуждается в регулярных курсах реабилитации. Благодаря собственным усилиям и помощи наших читателей родители обеспечивали ему хорошую реабилитацию в России, так как в Костанае эта сфера для детей, которые уже подрастают, практически не развита, результаты от местной реабилитации мизерные. Но постоянно возить детей на реабилитацию даже в соседний Челябинск - очень дорогое мероприятие. А ведь пропускать курсы детям нельзя, может произойти откат наработанных результатов. Поэтому мама Таймаса, оказавшаяся в сложной ситуации из-за тяжелой болезни мужа, решила взять ситуацию в свои руки. Теперь в Костанае есть ЛФК-зал «Таймас», где дети могут получать помощь высококвалифицированных специалистов по лечебной физкультуре.

- К нам приезжают сильные кинезотерапевты со всего Казахстана, - поделилась Гульжан ЖУМАТОВА. - Я помогаю не только своему сыну, но и в месяц примерно 54 детям, получающим ЛФК у лучших специалистов. Они работают на результат, передают каждого ребенка друг другу, чтобы не терялась ни крупинки результатов. У нас теперь большая команда. Как говорят мамы, результаты их очень радуют. У Таймаса, например, заметно укрепилась спина, шея, руки, он уверенно ползает по-пластунски. Конечно, за комплексным лечением все равно придется ездить в Россию, но уже не так часто. Все мы очень надеемся, что и в Костанае когда-нибудь можно будет получать такую качественную помощь, как и в челябинских клиниках.

В нашей области уже много лет идут разговоры о создании хорошего реабилитационного центра для детей с ДЦП и прочими нарушениями здоровья. Возможно, скоро это осуществится и родителям не придется жить из кредита в кредит, чтобы поставить на ноги больного ребенка.

Алина ХОРОШУНОВА из Костаная трижды становилась участницей нашего благотворительного проекта. У нее ДЦП и тугоухость. В последний раз, в 2017 году, ей собирали средства на слуховой аппарат. Сейчас Алине уже 11 лет, и, как рассказала нам ее мама, девочка уже ходит сама, держась за руку или за стену. Причем сама таким образом спускается и даже поднимается по лестнице на 4-й этаж. Это указывает на то, что у нее хорошие перспективы освоить самостоятельную ходьбу, без всякой поддержки, ведь когда-то она не могла даже стоять.

- Алина учится на дому, к сожалению, ходить в школу на общих основаниях пока не получается, - сообщила мама девочки Мадина ХОРОШУНОВА. - Сбылась ее мечта: у нее теперь два кота, которых она обожает. Уже мечтает о том, как окончит школу и станет ветеринаром. Особенно сильно на нее повлияла экскурсия в ветеринарную клинику «Айболит», она была в восторге от всего там увиденного. Может, и станет ветеринаром, хоть для этого и надо много учиться. Но она у нас девочка с характером.

Да, если бы не характер, Алина, возможно, и ходить бы не смогла. Но характер преодолеет все.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 132-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 131-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

 

 

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

на усмотрение комиссии (переходит на следующий тур)

 

 

50 000

Евгений

на усмотрение комиссии (32 943 - Татьяне Рузановой, 17 057 - переходят на следующий тур)

 

 

25 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

 

 

25 000

Талгат

на усмотрение комиссии (22 510 - Данилу Малых, 2 490 - Татьяне Рузановой)

 

 

10 000

Баба Маша

на усмотрение комиссии (Татьяне Рузановой)

 

 

2 500

Ольга

на усмотрение комиссии (Данилу Малых)

 

 

1 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Данилу Малых)

 

 

Поступления на личные карты участников 453 990 + 95 567 = 550 557

 

 

 2 140

Айгерим

Данилу Малых

 

 

 1 500

Наталья

Данилу Малых

 

 

 200

Гулсын

Данилу Малых

 

 

 500

Яна

Данилу Малых

 

 

 500

Мурат

Данилу Малых

 

 

 5 000

Владимир

Данилу Малых

 

 

 500

Афсана

Данилу Малых

 

 

 5 000

Валентин

Данилу Малых

 

 

 3 000

Неизвестный читатель

Данилу Малых

 

 

 2 000

Альберт

Данилу Малых

 

 

 1 000

Неизвестный читатель

Данилу Малых

 

 

 1 000

Маржан

Данилу Малых

 

 

 5 000

Валентина

Данилу Малых

 

 

 1 000

Рауза

Данилу Малых

 

 

 1 000

Людмила

Данилу Малых

 

 

 500

Урзипа

Данилу Малых

 

 

 1 000

Арман

Данилу Малых

 

 

 4 000

Михаил

Данилу Малых

 

 

 10 000

Елена

Данилу Малых

 

 

 5 000

Олеся

Данилу Малых

 

 

 200

Гаухар

Данилу Малых

 

 

 5 000

Алексей

Данилу Малых

 

 

 200

Ажар

Данилу Малых

 

 

 1 000

Артур

Данилу Малых

 

 

 5 000

Светлана

Данилу Малых

 

 

 30 000

Даулет

Данилу Малых

 

 

 3 000

Максим

Данилу Малых

 

 

 1 000

Сергей

Данилу Малых

 

 

 200

Жумагуль

Данилу Малых

 

 

 1 000

Oksana

Данилу Малых

 

 

 500

Гульжан

Данилу Малых

 

 

 1 000

Серик

Данилу Малых

 

 

 2 000

Татьяна

Данилу Малых

 

 

 100 000

Владимир

Данилу Малых

 

 

 1 000

Ирина

Данилу Малых

 

 

 1 000

Екатерина

Данилу Малых

 

 

 3 000

Гульнара

Данилу Малых

 

 

 2 000

Оксана

Данилу Малых

 

 

 3 000

Бахытжамал

Данилу Малых

 

 

 5 000

Алексей

Данилу Малых

 

 

 2 000

Шайзат

Данилу Малых

 

 

 500

Рустем

Данилу Малых

 

 

 1 000

Гульнара

Данилу Малых

 

 

 1 000

Владимир

Данилу Малых

 

 

 1 000

Анна

Данилу Малых

 

 

 1 000

Светлана

Данилу Малых

 

 

 500

Aleksandr

Данилу Малых

 

 

 200

Павел

Данилу Малых

 

 

 1 000

Анна

Данилу Малых

 

 

 2 000

Александр

Данилу Малых

 

 

 1 000

Светлана

Данилу Малых

 

 

 3 300

Жанэля

Данилу Малых

 

 

 10 000

Виталий

Данилу Малых

 

 

 2 000

Никита

Данилу Малых

 

 

 550

Гульмайра

Данилу Малых

 

 

 1 000

Наталья

Данилу Малых

 

 

 1 000

Юлия

Данилу Малых

 

 

 3 000

Руслан

Данилу Малых

 

 

 1 000

Анна

Данилу Малых

 

 

 485

Алуа

Данилу Малых

 

 

 2 000

Светлана

Данилу Малых

 

 

 1 000

Анна

Данилу Малых

 

 

 2 000

Olessya

Данилу Малых

 

 

 10 000

Оксана

Данилу Малых

 

 

 500

Ольга

Данилу Малых

 

 

 800

Алена

Данилу Малых

 

 

 5 000

Юлия

Данилу Малых

 

 

 700

Лилия

Данилу Малых

 

 

 400

Каракозайым

Данилу Малых

 

 

 115

Захар

Данилу Малых

 

 

 5 000

Людмила

Данилу Малых

 

 

 1 000

Дмитрий

Данилу Малых

 

 

 1 000

Ирина

Данилу Малых

 

 

 10 000

Екатерина

Данилу Малых

 

 

 1 000

Аскар

Данилу Малых

 

 

 2 000

Данил

Данилу Малых

 

 

 1 000

Кристина

Данилу Малых

 

 

 2 000

Дмитрий

Данилу Малых

 

 

 3 000

Елена

Данилу Малых

 

 

 1 000

Динара

Данилу Малых

 

 

 2 000

Фатима

Данилу Малых

 

 

 10 000

Юлия

Данилу Малых

 

 

 2 000

Аскар

Данилу Малых

 2 000

Светлана

Данилу Малых

 

 

 2 000

Татьяна

Данилу Малых

 

 

 1 000

Динара

Данилу Малых

 

 

 1 000

Кайрат

Данилу Малых

 

 

 1 000

Раушан

Данилу Малых

 

 

 2 000

Руслан

Данилу Малых

 

 

 5 000

Наталья

Данилу Малых

 

 

 3 000

Берик

Данилу Малых

 

 

 15 000

Любовь

Данилу Малых

 

 

 1 000

Егор

Данилу Малых

 

 

 200

Булат

Данилу Малых

 

 

 10 000

Азамат

Данилу Малых

 

 

 10 000

Виталий

Данилу Малых

 

 

 1 000

Максим

Данилу Малых

 2 000

Гульжан

Данилу Малых

 7 000

Арман

Данилу Малых

 5 000

Наталья

Данилу Малых

 3 000

Марат

Данилу Малых

 2 000

Иван

Данилу Малых

 100

Елена

Данилу Малых

 5 000

Арсен

Данилу Малых

 10 000

Дмитрий

Данилу Малых

 1 000

Ансар

Данилу Малых

 500

Александр

Данилу Малых

 30 000

Неизвестный читатель

Данилу Малых

 2 000

Юлия

Данилу Малых

 3 000

Гульнара

Данилу Малых

 5 000

Марат

Данилу Малых

 2 000

Роман

Данилу Малых

 10 000

Владимир

Данилу Малых

 200

Жазира

Данилу Малых

500

Яна

Татьяне Рузановой

1 000

Светлана

Татьяне Рузановой

1 000

Роман

Татьяне Рузановой

30 000

Неизвестный читатель

Татьяне Рузановой

3 000

Марат

Татьяне Рузановой

1 000

Максим

Татьяне Рузановой

2 000

Татьяна

Татьяне Рузановой

2 000

Любовь

Татьяне Рузановой

5 000

Алексей

Татьяне Рузановой

20 000

Даулет

Татьяне Рузановой

1 000

Ансар

Татьяне Рузановой

5 000

Неизвестный читатель

Татьяне Рузановой

3 000

Марина

Татьяне Рузановой

3 000

Валентина

Татьяне Рузановой

2 000

Лилия

Татьяне Рузановой

2 867

Igor

Татьяне Рузановой

200

Александр

Татьяне Рузановой

500

Антон

Татьяне Рузановой

5 000

Неизвестный читатель

Татьяне Рузановой

500

Айнур

Татьяне Рузановой

1 000

Айжамал

Татьяне Рузановой

2 000

Неизвестный читатель

Татьяне Рузановой

5 000

Валентин

Татьяне Рузановой

Итого - 764 057

Остаток - 142 057 - переходит на следующий тур

 

 

 

 

 