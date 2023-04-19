Об участке труб напротив дома № 95/2 по ул. Байтурсынова сообщил «НГ» житель Костаная Аскар БАКАСОВ. Пенсионер рассказал, что трубы находятся недалеко от его гаража.

- На них мало кто обратит внимание, они в таком закутке, рядом с гаражами, - пояснил читатель. - Частично зарыты в землю, сбоку их закрывают кустарники. Но сейчас, пока нет еще листьев, можно разглядеть, в каком они состоянии. Ржавые, голые, изоляция износилась на нет.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели тонкие трубы с рваной и ветхой изоляцией, частично абсолютно голые. Трубы резко контрастируют с рисунком розового фламинго на гараже, рядом с которым находятся.

Ул. Байтурсынова, 95/2. Трубы напротив дома голые или с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы недалеко от центрального аквапарка, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК хорошо закрыли.

Трубы рядом с аквапарком утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Руководство ГКП «КТЭК» также отчиталось и об изоляции на трубах по ул. О. Шипина, 158-164, о которых мы писали зимой. Тогда в теплокомпании сообщали, что не могут сразу закрыть трубы, потому что они утоплены в мерзлой земле.

Трубы по ул. Шипина, 158-164, о которых мы писали зимой, изолировали 13 апреля / Фото пользователя сайта Tatyana_kst

Трубы по ул. Шипина, 158-164, о которых мы писали зимой, изолировали 13 апреля / Фото пользователя сайта Tatyana_kst

- Изоляцию труб сделали 13 апреля, - проинформировал «НГ» главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ.

О том, что трубы изолировали, сообщили и жители ул. Шипина, прислав в редакцию подтверждающие этот факт фотографии.

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!