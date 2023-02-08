Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участница № 11 - Федор ГАНЧАР (Костанай).

Стаж вождения: 12 лет. Автомобиль: Merсedes ML55 AMG. Цвет: серебристый. Пробег: 300 000 км. Год выпуска: 2002. Объем двигателя: 5,4 л, бензиновый, М113. КПП: автоматическая.

Федор Ганчар: «Хочу показать, что в нашем городе есть такие редкие экземпляры!»/ Фото Андрея СКИБЫ

- Любовь к марке Mercedes появилась у меня с 2012 года, когда мне было 19 лет, после покупки Mercedes 190 (W201), ее тогда спонсировала и одобрила моя мама. Потом у меня был Mercedes S124, универсал, который я буквально из шрота (авторазбора - «НГ») собрал!

В ноябре 2022 года решил попробовать 4х4. Просматривая объявления, наткнулся на злую «МЛку». Решение принято: в Караганду, где приобрел автомобиль, и назад ехал 1,5 суток. И вот машина в любимом Костанае! Тысяча километров просто на одном дыхании!

Свой автомобиль Федор сравнивает с дикой кошкой, нравится, как «мурчит» мотор/ Фото Андрея СКИБЫ

Я администратор сообщества Mercedes-Benz Kostanay, и мой автомобиль высоко оценили все любители нашего сообщества. Он очень редкий в наших краях, на улицах Костаная люди оборачиваются, когда характерный рык двигателя наполняет пространство улицы, просто завораживает! Его приятно слышать - просто мурчит, как хищная кошка. Я его поэтому называю «Мурзиком». Очень приятный и благородный звук, не оставляет равнодушным никого.

Машина в стоке, никаких прошивок, из доработок толькo выхлоп задних банок от Brabus, выхлоп от них более басистый и сочный. И аудиосистема Kenwood. Колонки родные - Bose с усилителем и сабвуфер с блином «Урал». Вообще, у меня есть идея превратить это чудо в компрессорную версию, которая может в стоке выдать уже 570 л. с. без прошивок.

Наклейка на заднем стекле сообщает, что за рулем - член сообщества Mercedes-Benz Kostanay/ Фото Андрея СКИБЫ

Первая зима с внедорожником - это непередаваемые ощущения, просто радовался, как ребенок! Машина очень порадовала в грязи, для меня это первозданные эмоции. Снег - уверенно в пределах разумного, там, где раньше даже не мечтал ехать. Я, наверно, не тот человек, который будет аккуратно проезжать сугроб, просто пролечу над ним!

Самые яркие истории - это адреналин от набора скорости, а так зима, как у всех: 4х4, трос и помощь на дороге!

В конкурсе я решил поучаствовать не за призы, а просто показать, что есть в нашем любимом городе такие редкие экземпляры!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 11 Федора Ганчара в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 22 апреля, до 11.00 воскресенья, 23 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 20 апреля, до 10.00 понедельника, 24 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 10 Любови Лымарь поступило 272 голоса.