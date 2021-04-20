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Куда пойти с 20 по 26 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

22 апреля,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

23 апреля,

12.00

«Легенда от белой горе», Б. Парманов, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

20 апреля,

18.30

 «Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

21 апреля,

10.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

21 апреля,

18.30

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

23 апреля,

17.00

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

21 апреля,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

22 апреля,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

22 апреля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

23 апреля,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

23 апреля,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).

Возрастное ограничение 16+. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»

В течение месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

22 апреля,

19.00

Ratovich and Live Band. Концерт. Одни из самых талантливых музыкантов столицы подарят волшебное звучание фортепиано вместе с народно-симфоническим оркестром

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Бокс. Чемпионат РК среди юниорок 2009-2010 г. р.

Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, 1/4

20-21 апреля

Греко-римская борьба. Открытый областной турнир среди младших юношей 2012-2013 г. р., посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана

Тобыл, СК «Астана»

20 апреля

Волейбол. Зональные игры среди мужчин и женщин в программе областной спартакиады «Целина-2023»

Костанай, СРК «Костанай»

20-23 апреля

Вольная и женская борьба. Открытый областной турнир, посвященный памяти М. О. Едигеева

п. Сарыколь

22-24 апреля

Дзюдо. XIV oткрытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2007-2008 г. р. «Мини-татами-2023»

Рудный, МСК «Горняк»

21-23 апреля.

Открытие 22 апреля, 12.00

Классический пауэрлифтинг. Чемпионат области среди студентов вузов и сузов

Костанай, КРУ, пр. Абая, 28

 

22-23 апреля.

Открытие 23 апреля, 11.00

Хоккей с шайбой. Республиканский турнир среди спортсменов 2012 г. р. U-10

Костанай, Ледовая арена, микрорайон Юбилейный, 56

23-26 апреля

Футзал. Чемпионат Казахстана. Полуфинал. «Аят» - «Актобе»

Рудный, Ayat futsal arena

22-23 апреля

Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, «Тобыл Арена»

23 апреля, 16.00

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

26 апреля, 19.00