Куда пойти с 20 по 26 апреля
Потехе - час!
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Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
22 апреля,
12.00
|
«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
|
23 апреля,
12.00
|
«Легенда от белой горе», Б. Парманов, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
20 апреля,
18.30
|«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
|
21 апреля,
10.00
|
«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
|
21 апреля,
18.30
|
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
|
23 апреля,
17.00
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
21 апреля,
18.30
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
|
22 апреля,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
22 апреля,
17.00
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
|
23 апреля,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
23 апреля,
17.00
|
«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).
Возрастное ограничение 16+. Премьера
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
|
Персональная выставка фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе А. Тимошенко»
|
В течение месяца
|
Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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22 апреля,
19.00
|
Ratovich and Live Band. Концерт. Одни из самых талантливых музыкантов столицы подарят волшебное звучание фортепиано вместе с народно-симфоническим оркестром
|
Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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До 21 апреля
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«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Бокс. Чемпионат РК среди юниорок 2009-2010 г. р.
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Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, 1/4
|
20-21 апреля
|
Греко-римская борьба. Открытый областной турнир среди младших юношей 2012-2013 г. р., посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана
|
Тобыл, СК «Астана»
|
20 апреля
|
Волейбол. Зональные игры среди мужчин и женщин в программе областной спартакиады «Целина-2023»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
20-23 апреля
|
Вольная и женская борьба. Открытый областной турнир, посвященный памяти М. О. Едигеева
|
п. Сарыколь
|
22-24 апреля
|
Дзюдо. XIV oткрытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2007-2008 г. р. «Мини-татами-2023»
|
Рудный, МСК «Горняк»
|
21-23 апреля.
Открытие 22 апреля, 12.00
|
Классический пауэрлифтинг. Чемпионат области среди студентов вузов и сузов
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Костанай, КРУ, пр. Абая, 28
|
22-23 апреля.
Открытие 23 апреля, 11.00
|
Хоккей с шайбой. Республиканский турнир среди спортсменов 2012 г. р. U-10
|
Костанай, Ледовая арена, микрорайон Юбилейный, 56
|
23-26 апреля
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Футзал. Чемпионат Казахстана. Полуфинал. «Аят» - «Актобе»
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Рудный, Ayat futsal arena
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22-23 апреля
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Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, «Тобыл Арена»
|
23 апреля, 16.00
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф. «Тобол» - «Барсы Атырау»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
26 апреля, 19.00
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