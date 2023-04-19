О свалке во дворе дома № 3 «Б» по ул. Ворошилова сообщила «НГ» старшая по этому дому Людмила ГОЛОЦЕВИЧ.

- Мусор у нас практически не вывозят, - рассказала она. - Изредка приедет машина, вытряхнет пару контейнеров, а остальной мусор, который люди закидывают за контейнер, там и остается. Когда говоришь мусорщикам о безобразной уборке, они отвечают: как платят, так и убираем. Обращались в городской акимат, в iKomek, но толку никакого.

Так выглядит свалка возле дома по ул. Ворошилова, 3 «Б» слева от контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Та же свалка справа от контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Карбышева, 57. Эта куча возле торца дома образовалась за две недели / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели переполненные контейнеры и горы мусора с одной и с другой стороны от них.

Свалка во дворе дома № 57 по ул. Карбышева, о которой мы писали две недели назад, стала только больше. Тогда мы писали, что после уборки остался мелкий мусор, а сейчас к нему добавился крупный.

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