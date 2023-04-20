На системные и частные вопросы жителей области ответила глава Министерства экологии РК

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА приезжала в Костанай с рабочим визитом 15 апреля. На встрече с общественностью она не стала загружать аудиторию объемными докладами, не было в ее речах привычных для чиновника пафосных фраз об инициативах президента Токаева. Общение построила в формате вопрос - ответ.

Зульфия Сулейменова: «Мы иногда даже не понимаем объемов отходов, которые формируются» / Фото автора

Что волнует жителей?

Встреча, а после и личный прием в общем продлились почти 5 часов. С вопросами обращались общественные деятели, бизнесмены, недропользователи и просто неравнодушные костанайцы.

Аркалыкчанин Канат АЛИМБАЕВ поднял проблему незавершенной рекультивации карьеров на территории города. В 2021 году Торгайское бокситовое рудоуправление закрылось, заявив, что запасы карьера за 65 лет были отработаны. На официальном сайте Евразийской группы, куда входит и АО «Алюминий Казахстана», сообщается, что «компания проведет рекультивацию 180 га земель. Из них 75 га будет отрабатывать компания ARQALYQREMSERVIС.

Костанайские чиновники-экологи уточнили, что у предприятия есть проект по проведению рекультивации карьеров со сроком реализации примерно 5 лет. То есть в запасе еще более двух лет. Но время идет, местные жители недоумевают, что до сих пор нет никаких движений, при этом экологическая ситуация в городе оставляет желать лучшего. Алимбаев обеспокоен высоким уровнем онкологических заболеваний среди местного населения.

Зульфия Сулейменова поручила департаменту экологии провести информационно-разъяснительную работу среди горожан, чтобы исключить непонимание и волнение.

Исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА уже 5 лет обращает внимание на отсутствие в регионе полигонов для строительных отходов и возможности их переработки. Системная проблема обусловлена запретами Экологического кодекса.

- На территории области действует определенная инфраструктура, совершенно незначительная, на наш взгляд, по переработке отходов в четырех предприятиях: в Костанае, Рудном, Лисаковске, - пояснила Викулова. - Где-то приобретен шипорез, камнедробилки. Но это капля в море.

- Для нас объемы формирования стройотходов невидимы, - ответила Зульфия Сулейменова. - Раньше были лимиты формирования, предприятия прописывали объемы отходов. Все это позволяло отслеживать, куда уходят и каким образом перерабатываются. Сейчас лимиты исключены, нормативов нет. Буквально месяц назад на совещании с премьер-министром я подняла этот вопрос. Было дано поручение проработать его совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития с привлечением акиматов. Нужно четко закрепить нормирование, лимиты, регламент в готовящийся градостроительный кодекс. Если у вас есть предложения, давайте вместе проработаем.

Для нас объемы формирования стройотходов невидимы / Фото автора

Экологическая оценка

По результатам экомониторинга фактический объем выбросов загрязняющих веществ в Костанайской области за 2022 год составил 83,3 тыс. т, что на 10% ниже показателя 2021 года (92,7 тыс. т). В регионе есть крупные промышленные предприятия, которые по уровню негативного воздействия на окружающую среду входят в 1-ю категорию. Также есть компании, включенные в топ-50. Указанные в списке субъекты должны к 2025-му внедрить наилучшие и доступные технологии, чтобы улучшить экологические показатели своей деятельности.

В целом же глава минэкологии отметила повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Костанае и Рудном.

- Мы видим определенную динамику в части улучшения ситуации, но вместе с тем ее можно и необходимо улучшать, - сказала Сулейменова. - Важно внедрить лучшие техники в части снижения выбросов и загрязнений, очистки.

Зульфия Сулейменова также отметила высокую изношенность канализационно-очистных сооружений в Лисаковске, Рудном, Житикаре и Аркалыке. Комплексы требуют капитального ремонта либо полной замены.

- Костанай - практически единственный в стране областной центр, который не имеет станции биологической очистки, - добавила она.

Деньги на экологию

В 2023 году областной бюджет впервые целенаправленно выделит финансовые средства на улучшение экологической ситуации в регионе. Эта часть расходов сформировалась из платы за эмиссию на окружающую среду. Раньше средства проходили мимо местного бюджета. 11,7 млрд тенге (эту цифру назвали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования) поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге.

Проект «План мероприятий по охране окружающей среды» можно прочитать на сайте департамента экологии в разделе «Общественные слушания», он опубликован 29 марта 2023 года. (ССЫЛКА ДЛЯ САЙТА https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-tabigi-resurstar/documents/details/448622?lang=ru). Сами слушания пройдут 2 мая.

Зульфия Сулейменова отметила, что документ пройдет также согласование и в министерстве, где прежде всего «смотрят на вопросы экологичности».

- Для примера: регион предложил в рамках плана проект по строительству нового полигона отходов. Мы отказали. Согласно законодательству, есть иерархия отходов. Самые приоритетные мероприятия: сокращение отходов, их переработка. А инсинерация и полигон - наименее приоритетные, - пояснила она. - Допустим, если в городе или области отсутствует система сбора и сортировки отходов, соответственно, строить и тратить деньги на новый полигон нецелесообразно и неэкологично. Мы считаем, что нужно решать комплексно. Те деньги, что поступают в местный бюджет, должны расходоваться с учетом этих соображений.

На встрече молодой ученый подняла вопрос о внедрении на птицефабриках технологий утилизации навоза / Фото автора

Министр экологии неоднократно говорила о сокращении объемов ТБО как приоритетном направлении в части управления отходами.

- Мы иногда даже не понимаем объемов отходов, которые формируются, - призналась в разговоре с корреспондентом «НГ» Зульфия Сулейменова. - Конечно, мы, как государственный орган, рассматриваем механизмы, как можем сформировать регулирование таким образом, чтобы сократить объемы циркулирования одноразового пластика в нашей экономике.

Доля переработки и утилизации ТБО в Костанайской области по итогам 2022 года составила 18,2%, что выше показателя 2021 года на 0,5% (17,7%), но ниже среднереспубликанского уровня (24%). В 2023 году в регионе уже выявили 358 свалок, из них ликвидированы 94% (336).

Субсидировать будут

Выплаты из госбюджета на сбор и транспортировку вторичного сырья возобновят в Казахстане, заверила министр. Она надеется, что в 2023 году парламент примет соответствующую поправку в Экологический кодекс.

- Максимально ускоряем этот процесс, - сказала Сулейменова. - Наша задача - обеспечить максимальную прозрачность механизма распределения средств. Должен четко быть выстроен алгоритм, прослеживаемый, верифицируемый и прозрачный, чтобы не было такого, что деньги ушли не туда. Поэтому в рамках Экологического кодекса будет закреплена компетенция уполномоченного органа (АО «Жасыл Даму» - «НГ») по утверждению данных правил и тех сумм, которые мы будем выплачивать.

Ранее субсидирование деятельности предприятий по сбору и переработке вторичного сырья осуществляло ТОО «Оператор РОП». После упразднения компании в январе 2022 года ее правопреемник (квазигосударственная компания АО «Жасыл Даму») отменил ряд видов деятельности, в том числе субсидирование. Однако, как заверила министр экологии, все обязательства за последний квартал 2021 года (вплоть до 18 января 2022 года) перед частными компаниями на рынке вторичного сырья АО выполнило.

Максимально ускоряем этот процесс / Фото автора

Мало воды

О недостаточном заполнении двух крупных водохранилищ - Каратомарского и Верхне-Тобольского - костанайские экологи говорят уже не первый год. В первой декаде апреля 2023 года они были заполнены на 64,1% и 69,8% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели немного лучше, отметила Сулейменова.

Костанайская область, как и в целом Казахстан, 3-4 года назад вступила в цикл маловодья. Впереди еще примерно столько же времени, чтобы на смену пришел период многоводья. Это естественные, как отмечают ученые и чиновники, процессы отягчаются глобальными климатическими изменениями. В Костанайском регионе в частности, объем осадков - меньше половины нормы.

- Сегодня мы фиксируем изменения и в структуре осадков, и в части повышения засушливости климата, - прокомментировала для «НГ» ситуацию Зульфия Сулейменова. - Чем более становится засушливым климат, тем больше испарений. Некоторые называют это неэффективным процессом, но испарение - естественный процесс. Данные факторы комбинируются, складывается достаточно сложная ситуация.

Повлиять на природные факторы человек не может, но адаптационные мероприятия глава минэкологии не исключает.

- С одной стороны, эффективно использовать, если есть такая необходимость. Там, где нужно, проводить работы по очистке русел. Что, в принципе, ведется, но нужно посмотреть, может быть, необходимо дополнительно. С другой стороны, нужно учитывать в том числе и фактор маловодья, - отметила министр.